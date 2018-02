Bad Säckingen Bei der Predigt der Narrenmesse serviert Dekan Peter Berg Ernstes und Heiteres in Reimform

Die Narrenmesse lockt zahlreiche Zuhörer ins Fridolinsmünster. Dekan Peter Berg predigt zu den Themen Spitalschließung und Frauen im Priesteramt.

Nach Themen für seine Fasnachtspredigt musste Dekan Peter Berg nicht lange suchen, denn: „Darum sag’ ich euch jetzt unverdrossen, das Unwort des Jahres, das heißt: Geschlossen.“ Und so schaltete er sich nach dem Motto „Narrenmund tut Wahrheit kund“ in die Spitaldebatte ein.

Wie in den Vorjahren hatten zahlreiche Besucher auf die närrischen und manchmal doch ernsten Worte in Reimform gewartet. So waren fast alle Plätze im Münster besetzt. Die Stadtkapelle und die Jungmusiker der Hans-Thoma-Schule hielten mit gewollt schrägen Tönen Einzug in das Münster und untermalten auch den Gottesdienst lautstark. Dem Prediger kam auch zugute, dass die Lesungen des Tages wie maßgeschneidert zum Hauptthema passten. Denn im Buch Levitikus geht es um die rituellen Vorschriften beim Umgang mit Leprakranken und das Markus-Evangelium berichtet von der Heilung eines Aussätzigen.

Würde dieser jedoch nach Bad Säckingen kommen, „weil er Angst hat, ihm würd’ durch seine Krankheit das Leben genommen – so Leute gibt’s manche, ihr tut sicher viele kennen – an der Krankenhaustür tun sie sich jetzt die Nase anrennen; denn wer hier auf die Vernunft der Verantwortlichen vertraut, der spürt deutlich: Die haben uns das ordentlich versaut.“

Der Geistliche schrieb den Politikern ins Lehrbuch: „Wenn bei solchen Entscheidungen das Geld mehr als der Mensch tut zählen, der braucht sich nicht zu wundern, wenn mancher tut eine Alternative wählen.“ Dafür gab es Zwischenapplaus und einen Tusch. Auch Leserbriefschreiber ermahnte er: „Die im Osten werden sich sicher eins lachen, wenn man sich hier im Westen tut gegenseitig niedermachen.“

Dass auch der Papst eine Rolle spielte, war klar, schließlich tue der „kurz vor Weihnachten bei der Rede an die Kardinäle – da muss ich lachen – denen immer gehörig den Rost runtermachen.“ Ob es eine gute Idee wäre, wenn Franziskus Frauen zum Priesteramt zuließe? Da war sich der Dekan nicht ganz sicher, denn: „Können Frauen auch über das Beichtgeheimnis schweigen? Und welche Frau will schon zu einer anderen in den Beichtstuhl steigen?“ Da kämen die Frauen doch lieber zu dem „hübschen Grauen“.