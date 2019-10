von Renate Griesser

Freunde des Handgemachten und Individuellen strömten am Wochenende zur Messe Kunst und Handwerk im Kursaal und auf dem Rudolf-Eberle-Platz in Bad Säckingen. Am oberen Eingang des Foyers bot Familie Germann aus Alsmoos in Bayern filigrane Silberarbeiten an, Anhänger, Ringe oder Armbänder. Daneben fanden sich alemannische Grußkarten im „Design vo do“. Die Bewirtung hat das Café „Heinritz“ mit seinen Backwaren, Kuchen und Torten übernommen, ein anderer Aspekt der Handwerkskunst.

Scherenschnitte von Ingrid Dietz gehörten zum Angebot im Kursaal. | Bild: Renate Griesser

Im Saal stellte Scherenschnittkünstlerin Ingrid Dietz aus Pfedelbach im Nordosten von Württemberg aus. Ihre vielfältigen Motive mit Pflanzen und Tieren schmücken zwei Tische. „Ich verwende keine Vorlagen“, erklärte sie und griff zu ihrem Werkzeug. Flink schnitt sie aus dem schwarzen Papier ein anmutiges Vögelchen, einen Hasen mit Fellkontur oder einen Baum.

Ideen, die dem Zeitgeist entsprechen

Die Illustratorin Annette Ramm aus Grenzach malte am anderen Ende des Kursaals radelnde Frauenfiguren mit Aquarellkasten und feinem Pinsel. Auf der Bühne standen großformatige Metall-Bilder von Engelbert Leichauer aus dem Elsass. Dazwischen präsentierten sich Gefilztes, Genähtes, Kopfbedeckungen und Pulswärmer aus besonderen Stoffen sowie handgefertigte Schmuck-Unikate.

Die Messe Kunst und Handwerk heißt die jährliche Ausstellung im Kursaal, die dieses Jahr zum 40. Mal stattfand und einen festen Platz im kulturellen Jahreskalender von Bad Säckingen einnimmt. Unter den Ausstellern sind Schmuckkünstler, Glasbläser, Schneider, Maler und verschiedene Spezialisten für Holz, Leder, Stoffe und andere Materialien.

Upgecyceltes fand sich bei Ulrike Trolldenier von Paper4U. Ihre Halsketten aus zerschnittenen Fahrreifen oder Kaffeekapseln überzeugten durch ihre Leichtigkeit und Farbigkeit. Altes oder Abfall wird dabei verwendet und mit Neuem kombiniert. Kissen mit Zirbenholz versprachen einen tiefen Schlaf. Es gab auch Gelegenheit, Weihnachtsschmuck zu kaufen Marzipan, Nugat und Trüffelpralinen luden im unteren Foyer zum Kosten ein.

Auf dem Rudolf-Eberle-Platz konnten die Kunden an Pavillons mit Seifen, Keramik und vielem mehr vorbeibummeln. | Bild: Renate Griesser

Vor einigen Jahren hat sich das Messegeschehen auf den Rudolf-Eberle-Platz ausgedehnt. Dort wurden unter anderem Spielsachen, Seifen, Felle, Schönes aus Holz, Leder und Keramik sowie Leckereien angeboten.