von Frank Linke

Geiger Textil ließ bei seiner Weihnachtsfeier am Samstag wie gewohnt groß auffahren. Im festlich geschmückten Kursaal gab es jede Menge Lob und Dank für die Mitarbeitenden – und Ehrungen für langjährige Treue zum Unternehmen. Und schließlich Musik, Tanz und bestes Essen.

Für den Textilen-Dienstleister gab es im vergangen Jahr „einige schwere Türen zu öffnen“, so die Geschäftsführer Jochen und Thomas Geiger beim obligatorischen Rück- und Ausblick. Dafür seien viele Schlüssel nötig gewesen, nämlich „die wunderbare Belegschaft von Geiger Textil„. Sie sei der „Schlüssel zum Erfolg“. Geiger Textil beschäftigt Menschen aus 29 Nationen. Im zu Ende gehenden Jahr hat sich die Zahl der Mitarbeitenden um 30 auf rund 360 erhöht. Trotzdem: Der Fachkräftemangel ist auch bei Geiger Textil zu spüren.

Bad Säckingen Wandel durch Digitalisierung und Automatisierung: so sehen die Arbeitsplätze der Zukunft aus Das könnte Sie auch interessieren

Gut unterwegs ist Geiger Textil laut Jochen und Thomas Geiger in Sachen Digitalisierung. Hier würden etliche Projekte vorangetrieben. Man wolle auch in diesem Bereich die Messlatte hoch legen. Strategische „Schlüsselfrage“ in 2020 sei die, welche Märkte und Branchen man in Zukunft abdecken wolle. Thomas Geiger ist sicher, dass hier bald gemeinsam eine Entscheidung gefunden werden. Diese werde man dann auch konsequent durchziehen: „Dann kann uns niemand an die Wäsche.“ Keine Frage mehr ist eine bald anstehende Personalie auf Geschäftsleitungsebene: Frederik Geiger wird 2023 ins Unternehmen kommen.