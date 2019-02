Elektromobilität ist eines der Zukunftsthemen unserer Zeit, und nicht nur Spielball der Entwicklung zu sein, sondern diese aktiv mitzugestalten – das hat sich die Trompeterstadt Bad Säckingen bereits vor Jahren auf die Fahnen geschrieben. Vor knapp zwei Jahren vergab die Stadt den Auftrag zur Erarbeitung eines E-Mobilitätskonzepts. Viel ist bereits passiert, und noch viel ambitionierter sind die Pläne. So lautet das Fazit, das Christian Klaiber von der Initiative Zukunftsmobilität jetzt dem Gemeinderat vorstellte.

"Nicht nur eine Frage der Antriebstechnik"

"Bad Säckingen fährt emissionsfrei", so lautet die Vision, die Klaibers Arbeit der vergangenen Monate zugrunde liegt. Die Zielgruppen, die das Konzept ansprechen soll, orientieren sich dabei an den Personengruppen, die im Wesentlichen für das Verkehrsaufkommen in der Stadt verantwortlich sind – Touristen, Berufspendler und Bürger. Dabei sei klar: "Es geht nicht nur um einen Wechsel der Antriebstechnik seines Fortbewegungsmittels, sondern geht auch noch viel weiter in die Tiefe."

Denn Ziel sei etwa auch nicht mehr Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bekommen, sondern Nutzer zum Umdenken zu animieren. Die Einrichtung von Mitfahrbänken, Ride-Sharing-Angebote oder einfach auch das Radnetz und Öffentlichen Verkehr soweit in seiner Attraktivität zu steigern, dass Menschen bereit sind, umzusteigen. Das seien mögliche Szenarien, die am Ende des eingeleiteten Prozesses stehen könnten.

Auf jeden Fall stelle das Ganze auch für die Stadt Bad Säckingen eine große Chance dar, die es gewinnbringend einzusetzen gelte. Vorstellbar wäre etwa, die Elektromobilität etwa bei der Planung von Wohnquartieren zu berücksichtigen. Immerhin sei ja auch beim Ausbau der Ladeinfrastruktur bereits eine Menge passiert.

Ein Pfund bei der touristischen Vermarktung

E-Mobilität diene aber auch zur Profilschärfung und zur touristischen Vermarktung. "Bad Säckingen hat die Möglichkeit, sich als Vorreiter und Beispiel für andere Kurstädte zu präsentieren", so Klaiber. Vorstellbar wäre, gezielt zusätzliche Angebote in dieser Richtung ins Angebot aufzunehmen – auch mit grenzüberschreitender Zielrichtung. Denn die Erfahrung zeige, dass Besucher durchaus auch das weitere Umland beidseits des Rheins erkunden.

Dass es für das Thema E-Mobilität durchaus auch in der Bevölkerung eine große Aufgeschlossenheit gibt, zeigt sich auch bei Veranstaltungen wie dem E-Mobilitätstag, der sich eines großen Zuspruchs erfreut habe, so Klaiber.

Oder auch bei der Etablierung eines E-Fahrer-Stammtischs, der sich zwischenzeitlich zum festen Treffpunkt für Nutzer von Elektrofahrzeugen gemausert hat. Auch Workshops und Runde Tische mit Vertretern aus Wirtschaft, Tourismus und Gesundheitswesen hätten gute Resonanz erzielt, so Klaiber. Auch in diesen Bereichen sieht er folglich weiteres Potential, auf das sich aufbauen lasse.

