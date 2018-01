Bad Säckingen Bei Auseinandersetzung war Messer im Spiel

Bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft verletrte ein 22-Jähriger seinen 17-Jährigen Kontrahenten. Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.

Bad Säckingen – Verantwortliche einer Flüchtlingsunterkunft gelang es am vergangenen Dienstagnachmittag, eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männer zu beenden. Wie die Polizei mitteilt, konnte dadurch vermutlich Schlimmeres verhindert werden, denn einer der Männer hatte ein Messer in der Hand. Gegen 13.20 Uhr waren die Verantwortlichen, zwei Angestellte des Landratsamtes und der Hausmeister, auf die Auseinandersetzung im Waschraum aufmerksam geworden. Dort rauften sich zwei junge Männer im Alter von 17 und 22 Jahren. Eine der Frauen griff in die Auseinandersetzung ein, trat aber zurück, als sie ein Messer in der Hand des 22-Jährigen entdeckte. In diesem Moment führte der Mann mehrere Stichbewegungen in Richtung seines Kontrahenten aus. Der Hausmeister bekam die Hand zu fassen, so dass weitere Angriffe verhindert werden konnten. In der Folge gelang es, den Täter zu entwaffnen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Geschädigte wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht schwerer verletzt. Der 22-Jährige wurde einem Arzt vorgestellt, der die Einweisung in eine psychiatrische Klinik veranlasste.