Ein friedliches Miteinander der Menschen verbunden durch Kunst und Musik – so hieß das Motto des dritten Beat-and Bite-Festival, organisiert vom „Karussell der Künste“ am Samstag im Schlosspark von Bad Säckingen von 12 bis 24 Uhr. Allerdings war der Besucherandrang nicht ganz so groß wie im vergangenen Jahr, als 1500 bis 2000 kamen.

Bad Säckingen Bilder vom Beat-and-Bite-Festival im Schlosspark Bad Säckingen

Weitaus weniger Besucher fanden den Weg in den Park, doch wer gekommen war, der blieb meistens den ganzen Tag bis in den späten Abend, genoss die Atmosphäre, die die verschiedenen Künstler, Musiker und Besucher verströmten.

Sie waren ein beliebtes Fotomotiv: Die bunten Bälle im Eingangsbereich des Schlossparks. Auch Denis und Rahel Erny aus Basel-Binningen mit ihren Kindern Yann und Mathis (v.li.) gefielen die bunten Kunstwerke. | Bild: Rank, Marion

Der weitläufige Schlosspark bot genügend Rückzugsmöglichkeiten für diejenigen, denen die Ohren dröhnten ob der teilweise recht lauten Musik und die das Geschehen lieber mit etwas Abstand verfolgten. Die übrigen Festivalbesucher machten es sich mit Decken auf der Wiese bequem und genossen so den Tag und den Abend gleich mit.

Sie sorgten als letzte Band für ordentlich Stimmung im Schlosspark: Maleducazione Alcolica aus Italien. | Bild: Rank, Marion

Schwer zu sagen, wer an diesem Tage mehr punktete: Die Kunst oder die Musik. Schon beim Betreten des Schlossparks zeigte sich die bunte Vielfalt der ausstellenden Künstler, die sich durch den gesamten Park zog. Der Trompeter hatte Gesellschaft von fliegenden bunten Fischen erhalten, die Wiese zierten riesige kunterbunte Bälle. Künstler aus der Region zeigten unter anderem Malerei, Schmuckdesign, Upcycling-Kunst, Holzskulpturen, Nähereien.

Ene, mene, muh und drauß bis Du: Gabriele Steinebach (li.), Uschi Breuer (Mitte) und Uschi Sutterer (re.) amüsieren sich köstlich mit einer Kuh des Künstlers Heiko Arnold von Schopf-Art. | Bild: Rank, Marion

Anne Mayer aus Rheinfelden zeigte, wie Blumenkränze aus frischen Blumen gezaubert werden. Und so wandelten dann etliche Blumenfeen mit wunderschönen Gebilden in den Haaren durch den Park. Dass der Besucherandrang nicht ganz so groß war, wirkte sich leider auf die Künstler aus. Anne Mayers Blumenkorb war am Abend noch nicht geleert. Edeltraut Schubert aus Waldshut hatte es da noch härter erwischt. Sie und ihr Mann hatten nichts von ihren Bildern verkauft, obwohl viele Leute den Stand besucht hatten. Auch sie bedauerte, dass zu wenig Besucher in den Park gekommen waren.

Süße Verführung: Kathrin Löffler (li) und Clarissa Käny (re.) aus Bad Säckingen waren zum ersten Mal mit ihrer Candy Bar beim Beat-and-Bite-Festival dabei. | Bild: Rank, Marion

Abends war dann etwas mehr los. Die Bands und Musiker aus Bad Säckingen und Wehr, Freiburg, dem Erzgebirge, Berlin, Nürnberg sowie aus Italien, konnten sich nicht über mangelndes Publikumsinteresse beschweren, je nach Lautstärke und Stilrichtung wurde ihre Musik mit etwas Abstand oder direkt vor der Bühne genossen. Den größten Erfolg durften allerdings die beiden italienischen Bands für sich verbuchen, die richtig für Stimmung sorgten: Während ihres Auftrittes zuckte es in den Gliedern vieler Festivalbesucher und so wogte es vor der Bühne bis kurz vor Mitternacht.