An der Grenze der Landkreise Waldshut und Lörrach liegen die Städte und Gemeinden Bad Säckingen, Wehr und Todtmoos. Als Mittelzentrum bietet Bad Säckingen seinen Einwohnern sehr viele Möglichkeiten in den Bereichen Freizeit und Einkauf.

Die Infrastruktur ist gut ausgebaut und die Verkehrsanbindung an die A 98 Richtung Basel/Freiburg sowie in die benachbarte Schweiz ist sehr gut. Auch kulturell hat die Trompeterstadt viel zu bieten. Derzeit arbeitet ihre Verwaltung daran, neue Möglichkeiten beim bereits knappen Bauland zu schaffen.

Die Stadt Wehr befindet sich am Ausgang des Wehratals und bildet das südliche Tor zum Naturpark Südschwarzwald. Sie grenzt gleichzeitig an den Rhein, den Dinkelberg und die Höhen des Hotzenwaldes. Durch guten Öffentlichen Nahverkehr besitzt Wehr eine direkte Anbindung an die Metropolregion Basel und den Raum Waldshut. „Als historisch gewachsene Industriestadt lässt sich in Wehr hervorragend Arbeiten und Wohnen verbinden.

Unsere Unternehmen bieten vielfältige hochinteressante Arbeitsplätze und die Stadt sorgt für ein optimales Wohnumfeld. Wir achten besonders auf Familienfreundlichkeit, weshalb in Wehr sowohl die Kindergarten- und Schulinfrastruktur als auch die Möglichkeiten der Seniorenbetreuung ideal ausgebaut sind – bei uns lässt sich also Familie und Beruf wirklich miteinander verbinden,“ sagt Bürgermeister Michael Thater.

Nicht weit entfernt liegt die Gemeinde Todtmoos. Touristen wie Einwohner finden hier vor allem Ruhe und Entspannung inmitten der Natur. Traditionelle Schwarzwald- und Fachwerkhäuser und Aussichtspunkte, grüne Wiesen im Sommer und weiße Hänge im Winter machen den besonderen Charme aus. Bürgermeisterin Janette Fuchs: „Wohnen, wo andere Urlaub machen! Die in die herrliche Natur eingebundene Lage, lebendige Vereine sowie eine gute Infrastruktur machen die Gemeinde zum attraktiven Wohnort.“

Wehr

Gibt es Wohngebiete mit freien Bauplätzen? Aktuell: Die Stadt Wehr hat im Jahr 2019 das neue Wohnbaugebiet „Breit II“ mit nahezu 40 Bauplätzen komplett vermarktet, weshalb momentan keine freien Wohnbauflächen zur Verfügung stehen.

Die Stadt Wehr hat im Jahr 2019 das neue Wohnbaugebiet „Breit II“ mit nahezu 40 Bauplätzen komplett vermarktet, weshalb momentan keine freien Wohnbauflächen zur Verfügung stehen. In Zukunft: Aktuell befinden sich mehrere Wohnbauflächen in Vorbereitung. Es wurden bereits erste Entwicklungskonzepte erarbeitet, teilweise auch mit privaten Unternehmen.

Aktuell befinden sich mehrere Wohnbauflächen in Vorbereitung. Es wurden bereits erste Entwicklungskonzepte erarbeitet, teilweise auch mit privaten Unternehmen. Besonderheiten: Die aktuellen Planungen stehen noch am Anfang. Ziel der Stadt sind Verkaufspreise in der Größenordnung von ca. 250 Euro/qm voll erschlossenes Wohnbauland. Die Planungen richten sich an der Nachfrage aus und alle ökologischen Belange werden berücksichtigt.

Die aktuellen Planungen stehen noch am Anfang. Ziel der Stadt sind Verkaufspreise in der Größenordnung von ca. 250 Euro/qm voll erschlossenes Wohnbauland. Die Planungen richten sich an der Nachfrage aus und alle ökologischen Belange werden berücksichtigt. Internet: unterschiedlich, von < 30 Mbit/s bis > 300 Mbit/s, Öflingen: Meist > 100 Mbit/s.

Daten und Fakten Einwohner: 13.320

13.320 Ortsteile: 2

2 Grundsteuer B: 370 v.H.

370 v.H. Wassergebühr: 2,05 Euro/cbm

+ 7 Prozent Mwst. und Zählergebühr (gestaffelt nach Zählergröße)

2,05 Euro/cbm + 7 Prozent Mwst. und Zählergebühr (gestaffelt nach Zählergröße) Abwasser: Abwasser: Niederschlagswassergebühr 0,39 Euro/cbm + Kanalgebühr 0,55 Euro/cbm + Klärgebühr 1,20 Euro/cbm

Abwasser: Niederschlagswassergebühr 0,39 Euro/cbm + Kanalgebühr 0,55 Euro/cbm + Klärgebühr 1,20 Euro/cbm Bürgermeister: Michael Thater

Ansprechpartner Ramona Meyer,

stellvertretende Hauptamtsleiterin

Telefon: 07762/80 82 03

E-Mail: ramona.meyer@wehr.de

Bad Säckingen

Gibt es Wohngebiete mit freien Bauplätzen? Aktuell: Derzeit gibt es in Bad Säckingen keine freien Bauflächen. Im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sind in Bad Säckingen weitere Bauentwicklungsflächen vorgesehen: Wohnbauflächen „Hinter den Gärten“ und „Steinenacker“ in Bad Säckingen-Wallbach, Gärtnerei Lange-Areal in Obersäckingen, Wohnbebauung Dürerstraße, Wohnbebauung Hasenrütte, Wohnbebauung „Leimet III“ und „Leimet IV“ sowie Wohnbauflächen in Bad Säckingen-Harpolingen.

Derzeit gibt es in Bad Säckingen keine freien Bauflächen. Im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sind in Bad Säckingen weitere Bauentwicklungsflächen vorgesehen: Wohnbauflächen „Hinter den Gärten“ und „Steinenacker“ in Bad Säckingen-Wallbach, Gärtnerei Lange-Areal in Obersäckingen, Wohnbebauung Dürerstraße, Wohnbebauung Hasenrütte, Wohnbebauung „Leimet III“ und „Leimet IV“ sowie Wohnbauflächen in Bad Säckingen-Harpolingen. Internet: Bad Säckingen und seine Ortsteile sind größtenteils mit schnellem Internet von bis zu 400 Mbit/s versorgt.

Daten und Fakten Einwohner: 17.000

17.000 Ortsteile: 4

4 Grundsteuer B: 490 v.H.

490 v.H. Wassergebühr: 1,67 Euro/cbm brutto

1,67 Euro/cbm brutto Abwasser: 1,29 Euro/cbm

1,29 Euro/cbm Niederschlagswasser:

0,25 Euro/cbm

0,25 Euro/cbm Abwasser in geschlossenen Gruben: 2,28 Euro/cbm

2,28 Euro/cbm Schlamm/Abwasser Kleinkläranlagen: 28,49 Euro/cbm

28,49 Euro/cbm Bürgermeister: Alexander Guhl

Ansprechpartner Stadt Bad Säckingen

Telefon 07761/510

E-Mail: info@bad-saeckingen.de

Todtmoos

Gibt es Wohngebiete mit freien Bauplätzen? Aktuell: Derzeit gibt es keine freien Bauplätze im Eigentum der Gemeinde. Es stehen aber einige private Bauplätze (Baulücken) in verschiedenen Gebieten noch zur Verfügung, welche zum Kauf angeboten werden.

Derzeit gibt es keine freien Bauplätze im Eigentum der Gemeinde. Es stehen aber einige private Bauplätze (Baulücken) in verschiedenen Gebieten noch zur Verfügung, welche zum Kauf angeboten werden. In Zukunft: In Vordertodtmoos gibt es eine Fläche als Bauerwartungsland, die erschlossen werden kann, wenn die notwendige Nachfrage da ist.

In Vordertodtmoos gibt es eine Fläche als Bauerwartungsland, die erschlossen werden kann, wenn die notwendige Nachfrage da ist. Internet: Im Kernort bis 50 Mbit/s, außerhalb bis 6 Mbit/s. Der Breitbandausbau hat im südlichen Ortsteil Todtmoos-Au begonnen. Jedes Haus in allen Ortsteilen soll bis 2022 mit schnellem Internet versorgt werden.

Im Kernort bis 50 Mbit/s, außerhalb bis 6 Mbit/s. Der Breitbandausbau hat im südlichen Ortsteil Todtmoos-Au begonnen. Jedes Haus in allen Ortsteilen soll bis 2022 mit schnellem Internet versorgt werden. Fernwärme in verschiedenen Bereichen von Vordertodtmoos

in verschiedenen Bereichen von Vordertodtmoos Grundstückspreise (Bodenrichtwerte) für erschlossene Wohnbauflächen: zwischen 50 Euro/qm und 80 Euro/qm in den Außenorten und zwischen 90 Euro/qm und 120 Euro/qm in Vordertodtmoos/Ortsteil Mättle.

Daten und Fakten Einwohner: 1950

1950 Ortsteile: 13

13 Grundsteuer B: 325 v.H.

325 v.H. Wassergebühr: 1,60 Euro/cbm

+7 Prozent MwSt

1,60 Euro/cbm +7 Prozent MwSt Abwasser: 4,10 Euro/cbm

4,10 Euro/cbm Bürgermeisterin: Janette Fuchs

Ansprechpartner Bürgermeisterin Janette Fuchs

Telefon 07574/8 48 22

E-Mail: sekretariat@todtmoos.net

Das bieten Bad Säckingen, Wehr und Todtmoos ihren Bürgern

Tipps vom Experten Martin Volz, Sparkasse Hochrhein, Dir. Privatkunden

Bauen und Wohnen ist für mich und mein Team in den Sparkassencentern Bad Säckingen und Wehr ein Thema, welches uns täglich in unseren Kundengesprächen begegnet, da unsere Kunden oft auf der Suche nach einer Immobilie sind, das passende Objekt aber fehlt. Mit Julian Merz als Immobilienberater haben wir einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort, der bei der Suche hilft und unterstützt. Er verfügt über ein großes Netzwerk.

Mein Beraterteam kümmert sich im Anschluss Hand in Hand um die Baufinanzierung inklusive Förderkredite und Absicherung von Familie und Objekt - und hilft somit, den Einzug in die Traumimmobilie zu verwirklichen. Als Marktführer in der Region rund um das Thema Baufinanzierung haben wir immer die passende Lösung für Sie. Nutzen Sie die kurzen Wege und die Kompetenz der persönlichen Ansprechpartner vor Ort, gerne auch, um die Möglichkeiten zu besprechen, in naher Zukunft den Traum der eigenen vier Wände zu verwirklichen. Wir freuen uns auf Sie!

Kindergärten und Schulen Kindergärten: Wehr: Kita „Zelg“, Kindergarten „Seeboden“, Kindergarten „Klostermatt“, Kindergarten „St. Josef“ mit speziellen Fördermöglichkeiten für Kinder mit körperlichen/ geistigen Einschränkungen sowie ab 1. Januar 2020 Kindergarten „Bündtenfel (alle in Wehr); Kindergarten „St. Elisabeth“ und Kindergarten „St. Michael“ in Öflingen. Bad Säckingen: Ev. Kindergarten, evangelischer Schulkindergarten Heinrich Zeller, Kinderhaus St. Elisabeth, katholischer Kindergarten St. Gallus, kath. Kindergarten St. Martin, kath. St. Vincentius Kindergarten/-Tagesstätte, Treffpunkt Kinder e.V, Waldkindergarten, Awo-Kinderhaus Rhein-Au, kath. Kindergarten St. Marien in Wallbach, kath. Kindergarten St. Martin in Rippolingn, kath. Kindergarten St. Martin in Harpolingen. Todtmoos: Kath. Kindergarten St. Elisabeth, Naturkindergarten Lichtpünktchen.

Wehr: Kita „Zelg“, Kindergarten „Seeboden“, Kindergarten „Klostermatt“, Kindergarten „St. Josef“ mit speziellen Fördermöglichkeiten für Kinder mit körperlichen/ geistigen Einschränkungen sowie ab 1. Januar 2020 Kindergarten „Bündtenfel (alle in Wehr); Kindergarten „St. Elisabeth“ und Kindergarten „St. Michael“ in Öflingen. Bad Säckingen: Ev. Kindergarten, evangelischer Schulkindergarten Heinrich Zeller, Kinderhaus St. Elisabeth, katholischer Kindergarten St. Gallus, kath. Kindergarten St. Martin, kath. St. Vincentius Kindergarten/-Tagesstätte, Treffpunkt Kinder e.V, Waldkindergarten, Awo-Kinderhaus Rhein-Au, kath. Kindergarten St. Marien in Wallbach, kath. Kindergarten St. Martin in Rippolingn, kath. Kindergarten St. Martin in Harpolingen. Todtmoos: Kath. Kindergarten St. Elisabeth, Naturkindergarten Lichtpünktchen. Grundschulen: Wehr: Talschule und Zelgschule (Wehr) sowie Grundschule Öflingen. Bad Säckingen: Anton-Leo-Schule, Weihermattenschule, Grundschule Obersäckingen, Flößer-Grundschule Wallbach, Josef-Anton-Sickinger-Grundschule in Rippolingen mit Außenstelle Harpolingen, Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule. Todtmoos: Dr. Rudolf-Eberle Schule.

Wehr: Talschule und Zelgschule (Wehr) sowie Grundschule Öflingen. Bad Säckingen: Anton-Leo-Schule, Weihermattenschule, Grundschule Obersäckingen, Flößer-Grundschule Wallbach, Josef-Anton-Sickinger-Grundschule in Rippolingen mit Außenstelle Harpolingen, Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule. Todtmoos: Dr. Rudolf-Eberle Schule. Weiterführende Schulen: Wehr: Realschule Wehr. Bad Säckingen: Werner-Kirchhofer-Realschule, Scheffel-Gymnasium, Rudolf-Graber-Schule, Gewerbeschule mit Berufsschulen und Berufsfachschulen, Hauswirtschaftliche Schule mit Berufsschulen und Berufsfachschulen, Kaufmännische Schule (Rudolf-Eberle-Schule) mit Wirtschaftsschule, Wirtschafts-Gymnasium, Kaufmännischem Berufskolleg. Außerdem: Kinderuni Hochrhein, Volkshochschule Bad Säckingen, SBBZ Lernen (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum). Todtmoos: Volkshochschule Todtmoos.

Medizin und Pflege Allgemeinmediziner: Wehr: Hussam Abbasi und Isabel Boedeker (Gesundheitszentrum „Villa Rupp“); Günter Straub, Gerhard Dieter, Barbara Eisenhauer und Judith Gladewitz (Ärztehaus Wehr), Armin Nageleisen und Irmgard Roßteuscher. Bad Säckingen: Ejup Imeri, Gary Rosenberg und Kollegen, Paul Wagner, Christoph Baumgartner und Katharina Habich, Friederike Weise, Nadine Endres, Norbert Walter, Stephan Bert und Ute Reininger. Todtmoos: Isabel und Georg Boedeker.

Wehr: Hussam Abbasi und Isabel Boedeker (Gesundheitszentrum „Villa Rupp“); Günter Straub, Gerhard Dieter, Barbara Eisenhauer und Judith Gladewitz (Ärztehaus Wehr), Armin Nageleisen und Irmgard Roßteuscher. Bad Säckingen: Ejup Imeri, Gary Rosenberg und Kollegen, Paul Wagner, Christoph Baumgartner und Katharina Habich, Friederike Weise, Nadine Endres, Norbert Walter, Stephan Bert und Ute Reininger. Todtmoos: Isabel und Georg Boedeker. Fachärzte und Therapeuten: Wehr: Volker Seuthe (Lungenfacharzt/Allergologe), Jochen Sperling (Kinderarzt) und Lutz Knupfer-Richter (Psychotherapeut), Sandra Eichmann (Therapeutin), Maria und Klaus Jakob sowie Joachim Motz (Physiotherapeuten), Daniela Duy, Petra Strittmatter und Nadine Vökt (Physio plus Sport Heerdegen). Bad Säckingen: Peter und Ute Großkopf (Augenärzte), Friedrich Hauß (Chirurg), Andreas Renkl und Guido Schulz (Dermatologen); Christine Noll, Johanna Richter, Martin Hummel und Hellmund Neuhauser sowie Dietmar Richter (Gynäkologen); Wolfgang-Peter Schmidt (Hals-Nasen-Ohren-Arzt), Dagmar Löffler (Gefäßmedizin), Lutz Sinn und Trudbert Layher (Kardiologie); Philipp Hoffmeister und Kollegen (Internisten); Klaus Radlinger, Thomas Werner, Barbara Zissel und Stephanie Freund (Kinderärzte); Hisham Khattab, Ioana-Veronica Feltgen, Erich Wolfgang Burrer (Neurologen/Psychiater); Michael Mohr und Kollegen (Orthopäden), Stefan Leutzbach und Kollegen (Radiologen), Yin Ou Wen, (tradit. chin. Medizin); Martin Fügen und Kollegen (Urologen); Barbara Michelotti, Bernd Michael Kramer, Ralf Flamm, Sylke Aust, Vera Genser, Susanne Kujawa-Oberschmid, Jürgen Wild, Dagmar Kräutler, Eva-Maria Spiller, Michael Lotzgeselle (Psychotherapeuten). Todtmoos: Andrea Dürler-Berg (Orthopädin), Rita Koch (Ergotherapeutin); Anja Tochtermann, Anette Maaßen-Boulton und Doris Rita Escher (Heilpraktikerinnen); Hans-Günter Sellin (Naturheilpraktiker), Marietta Baumgartner (Masseurin); Marbara Mutschler und Julia Molnos (Psychotherapeutinnen); Enrico Beckmann (Physiotherapeut).

Wehr: Volker Seuthe (Lungenfacharzt/Allergologe), Jochen Sperling (Kinderarzt) und Lutz Knupfer-Richter (Psychotherapeut), Sandra Eichmann (Therapeutin), Maria und Klaus Jakob sowie Joachim Motz (Physiotherapeuten), Daniela Duy, Petra Strittmatter und Nadine Vökt (Physio plus Sport Heerdegen). Bad Säckingen: Peter und Ute Großkopf (Augenärzte), Friedrich Hauß (Chirurg), Andreas Renkl und Guido Schulz (Dermatologen); Christine Noll, Johanna Richter, Martin Hummel und Hellmund Neuhauser sowie Dietmar Richter (Gynäkologen); Wolfgang-Peter Schmidt (Hals-Nasen-Ohren-Arzt), Dagmar Löffler (Gefäßmedizin), Lutz Sinn und Trudbert Layher (Kardiologie); Philipp Hoffmeister und Kollegen (Internisten); Klaus Radlinger, Thomas Werner, Barbara Zissel und Stephanie Freund (Kinderärzte); Hisham Khattab, Ioana-Veronica Feltgen, Erich Wolfgang Burrer (Neurologen/Psychiater); Michael Mohr und Kollegen (Orthopäden), Stefan Leutzbach und Kollegen (Radiologen), Yin Ou Wen, (tradit. chin. Medizin); Martin Fügen und Kollegen (Urologen); Barbara Michelotti, Bernd Michael Kramer, Ralf Flamm, Sylke Aust, Vera Genser, Susanne Kujawa-Oberschmid, Jürgen Wild, Dagmar Kräutler, Eva-Maria Spiller, Michael Lotzgeselle (Psychotherapeuten). Todtmoos: Andrea Dürler-Berg (Orthopädin), Rita Koch (Ergotherapeutin); Anja Tochtermann, Anette Maaßen-Boulton und Doris Rita Escher (Heilpraktikerinnen); Hans-Günter Sellin (Naturheilpraktiker), Marietta Baumgartner (Masseurin); Marbara Mutschler und Julia Molnos (Psychotherapeutinnen); Enrico Beckmann (Physiotherapeut). Kurhäuser/Fachkliniken: Wehr: Tierklinik Partners. Bad Säckingen: Psychiatrische Tagesklinik, RehaKlinikum, Rhein-Jura-Klinik, Akutkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik; Sigma-Früherkennungszentrum für seelische Störungen, Sigma-Zentrum Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik; Gesundheitscampus im Aufbau. Todtmoos: Reha-Zentrum Klinik Wehrawald, Verus Klinik.

Wehr: Tierklinik Partners. Bad Säckingen: Psychiatrische Tagesklinik, RehaKlinikum, Rhein-Jura-Klinik, Akutkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik; Sigma-Früherkennungszentrum für seelische Störungen, Sigma-Zentrum Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik; Gesundheitscampus im Aufbau. Todtmoos: Reha-Zentrum Klinik Wehrawald, Verus Klinik. Pflegeheime: Wehr: Bürgerstiftung (Altenwohnungen, Altenheim, Betreutes Wohnen, Pflegeheim mit Demenzabteilung) sowie karitative Einrichtungen (Sozialstationen). Bad Säckingen: Altenpflegezentrum St. Franziskus, Alten- und Pflegeheim St. Marienhaus, Seniorenzentrum St. Fridolin. Todtmoos: Haus Sonnenbühl (ambulant betreute Wohngemeinschaft), cura senioritas Pflegeheimbetreibergesellschaft.