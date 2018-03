Bad Säckingen Bald ist Saisonende im Gloria-Theater in Bad Säckingen: Am Sonntag, 22. April, ist die vorläufig letzte Vorstellung des Musicals "Happy Landing"

Bald ist Saisonende im Gloria-Theater in Bad Säckingen: Am Sonntag, 22. April, ist die vorläufig letzte Vorstellung des Musicals "Happy Landing"

Bald ist Saisonende im Gloria-Theater in Bad Säckingen. Am Sonntag, 22. April, hebt und schließt sich bei der Dernière (letzte Vorstellung) der Vorhang für das Musical "Happy Landing" zum allerletzten Mal. Bis dahin gibt es noch zwölf Vorstellungen im Gloria-Theater in Bad Säckingen. Die Vertragslaufzeit für die Darsteller ist zu Ende, sie haben neue Verpflichtungen. Doch ab 17. November wird die Pan Am mit ihren lebenslustigen Stewardessen Annie, Ashley und Lynn vorerst weitere zehn Mal bis in das Jahr 2019 abheben, inklusive einer Silvestervorstellung, wie der Intendant und Komponist des Musicals, Jochen Frank Schmidt und Produzent Alexander Dieterle, am Donnerstag bekanntgaben. Tickets sind ab Freitag verfügbar.

Sie sind selbst verwundert, Jochen Frank Schmidt und Alexander Dieterle: "Normalerweise lässt der Publikumsandrang nach. 21 000 Tickets, insgesamt 43 Vorstellungen, so viel wie nie – ein Rekord." Auch der Flashmob am Stuttgarter Flughafen, der auch in der Landesschau ausgestrahlt wurde, erfuhr große Resonanz.

Schmidt und Dieterle hatten schon geraume Zeit mit dem Gedanken gespielt, das Musical weiterlaufen zu lassen, jetzt machen sie Nägel mit Köpfen. "Wir tun etwas, was wir noch nie gewagt haben, noch nie haben wir um eine ganze Spielzeit verlängert." Schließlich sind nicht nur Schmidt und Dieterle, sondern das ganze Ensemble von Anbeginn an mit Herzblut bei der Sache. Am meisten freut Schmidt und Dieterle, dass fast das gesamte Ensemble, vor allem die Hauptdarsteller wie Tiziana Turano, Fabian Klett, Lukas Baßler, Miriam Distelkamp, Katharina Merk, Nico Alesi und Joannis Tsakiris auch in der nächsten Saison dabei sein werden. Den Darstellern gelang es, ihre übrigen Verpflichtungen an anderen Häusern terminlich mit jenen im Gloria-Theater zu verknüpfen. So wird auch weiterhin jeweils die Erstbesetzung einer Rolle zu sehen und zu hören sein, was nicht immer üblich ist, freuen sich Dieterle und Schmidt. Bei den Tänzern gab es Änderungen, einige hatten neue Engagements. In Castings konnten "tolle Leute" gefunden werden, darunter auch alte Gesichter aus früheren Produktionen.

Schmidt, Dieterle und Darsteller feilen weiterhin am Musical, wodurch das Stück "nochmals gewonnen" habe, es noch dramatischer, aber auch verständlicher für das Publikum wurde." Auch konnten die Schauspieler bedingt durch die lange Spielzeit alles aus ihrer Rolle herausholen.

Jetzt ist Schmidt erst mal gespannt auf die Dernière am 22. April. Traditionell nimmt dabei ein Ensemble kleine Änderungen am Stück vor, sogenannte Dernièrengags. "Jeder Darsteller darf an einer Stelle das Stück verändern, aber das Publikum darf es nicht merken", so Schmidt. Danach kann er in Ruhe, durch die Verlängerung jetzt ohne Druck, an einem neuen Musical, eine weitere Eigenaufführung aus seiner Feder arbeiten. "Titel und Grundidee für das Werk haben wir schon. Es wird kein typisches Schmidt-Musical, sondern etwas ganz Neues." Mehr verrät er nicht.