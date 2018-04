Bad Säckingen Bald gibt es auch am Hochrhein LTE: Telekom will schnelles Mobilfunknetz in 30 Kommunen ausbauen

Bald gibt es auch am Hochrhein LTE: Telekom will schnelles Mobilfunknetz in 30 Kommunen ausbauen

Die Telekom setzt auf mehr Geschwindigkeit im Mobilfunknetz in der Region: In den nächsten Monaten sollen 59 Standorte in 30 Gemeinden so umgerüstet werden, dass sie LTE-Standards bedienen können. Zusätzlich werden neue Standorte gebaut. In erster Linie wird dies durch erfolgreiche Verhandlungen mit dem Schweizer Mobilfunkkonzern Swisscom möglich, aber auch durch neue technische Möglichkeiten.

Die Mobilfunkversorgung entlang des Hochrheins wird sich auf absehbare Zeit erheblich verbessern. Das bestätigt die Telekom auf Nachfrage unserer Zeitung. In mehr als 30 Kommunen zwischen Konstanz und Basel sollen demnach 59 bestehende Mobilfunkstandorte mit LTE-Antennen ergänzt werden. In den nächsten Jahren sollen im Rahmen des Investitionsprogramms "LTE überall" außerdem zusätzliche Standorte aufgebaut werden, ohne dass die Nutzer mit Zusatzkosten in Form von Gebühren zu rechnen hätten. Möglich wird dies durch erfolgreiche Verhandlungen mit dem Schweizer Mobilfunkanbieter Swisscom, wodurch mögliche technische Konflikte ausgeräumt wurden. Erleichtert wird der Ausbau durch die technische Entwicklung, die es ermöglicht, die drei gängigen Mobilfunkstandards GSM, LTE und UMTS über eine gemeinsame Antenne zu bedienen, anstatt wie bisher über getrennte Anlagen, und sie zudem flexibel umzuschalten.

"Es ist das erste Mal, dass wir im gesamten grenznahen Gebiet entlang des Hochrheins hohe Bandbreiten zur Nutzung mobiler Datendienste anbieten können", erklärt Telekom-Sprecher Hubertus Kischkewitz die Vorteile der angekündigten Aufrüstung für die Mobilfunknutzer. Es sei Bestandteil einer großflächigen Netzerweiterung, die der Telekommunikations-Konzern in den kommenden Jahren vorgesehen hat. Das Unternehmen erreiche derzeit mit GSM bundesweit nahezu 100 Prozent der Bevölkerung. "Bei LTE streben wir für Ende 2018 eine Bevölkerungsabdeckung von 95 Prozent an, Ende 2019 sollen mindestens 98 Prozent erreicht werden", schildert Kischkewitz die Zielsetzung. Bislang gab es besonders in der Grenzregion Hochrhein einige Schwierigkeiten, gerade wegen des Konfliktpotenzials mit den Schweizer Mobilfunkanbietern. Umfangreiche Gespräche seien notwendig gewesen, um gerade die wichtigsten Probleme zu klären, etwa die Auspegelung von Frequenzen und Grenzwerten, so dass sich die Funknetze nicht gegenseitig stören. "Wir mussten uns jeden einzelnen Mobilfunkstandort anschauen und Entscheidungen treffen", so Kischkewitz. Das habe mehrere Monate in Anspruch genommen.

Und dennoch werden zumindest vorübergehend noch nicht alle Nutzer in der Region gleichermaßen in den Genuss von LTE kommen, sondern voraussichtlich zunächst einmal die Menschen entlang der Rheinschiene. Der Hotzenwald wird sich noch gedulden müssen: "Das Ganze ist immer noch standortabhängig", so Kischkewitz. Durchschnittlich 1,5 Kilometer rund um eine Funkzelle betrage die Reichweite. Der LTE-Gürtel erstrecke sich somit auf einen schmalen Korridor, der aber in den nächsten Jahren zusehends erweitert werden soll.

Was die Kostenseite dieses Vorhabens anbelangt, macht der Konzern im Übrigen keine Angaben: "Das ist stark davon abhängig, wo sich ein Standort verbindet und welche Hindernisse zu bewältigen sind, um ihn ans Glasfasernetz anzuschließen."