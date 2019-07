von Verena Wehrle

Bad Säckingen – „Ich wär gern noch mal Kind gewesen, um dort selbst teilzunehmen“, sagt Jürgen Helfer von den DJK-Handballern beim Pressegespräch über das Badmattenfest, das er seit dessen Geburtsstunde vor 28 Jahren mitorganisiert. Ein buntes Programm, zwei neue Bands und eine Rekordanzahl von Agenda-Gruppen bietet das erstmalig CO2-neutrale Familienfest am 6. und 7. Juli im Badmattenpark in Bad Säckingen.

„Es ist nicht mehr das kleine, sondern mittlerweile das größte Familienfest am Hochrein“, sagt Wolfgang von Sperl, Vorsitzender der DJK-Handballer Bad Säckingen. Er und seine 120 Helfer laden am kommenden Wochenende mittlerweile zum 28. Mal zum Badmattenfest ein. Vor allem durch seine Vielfalt steche dieses Familienfest in der Region hervor. Die Handballer, die seit 13 Jahren die Stadt in der Organisation mit im Boot haben, erwarten mehrere Tausend Besucher aus dem Umkreis von 100 Kilometern. So langsam komme das Fest mit diesen immer weiter steigenden Dimensionen an seine Grenzen, so Helfer. Trotz dieser Explosion des Festes in den vergagenen Jahren, habe es aber seinen Charme als Kinder- und Familienfest nie verloren.

Beste Stimmung herrscht auch beim Bühnenprogramm. | Bild: Michael Gottstein

Mit 18 Agenda-Gruppen gibt es in diesem Jahr eine Rekord-Beteiligung. Dazu zählen etablierte Gruppen, aber auch neue wie etwa der Infostand von African United oder der Imkerverein mit dem absoluten „In-Thema“ Honigbiene. Rund um die Themen Natur, Umwelt und Energie können die kleinen Besucher sich hier informieren, staunen und Dinge ausprobieren. Darüber hinaus gibt es wie gewohnt die beliebten Spielestationen – an der Zahl sind es 16. Für jedes Interesse ist da etwas dabei: Vom Kindergolfparcours über Basketball bis hin zum Nistkastenquiz. Natürlich präsentieren sich auch die Handballer als Gastgeber und wie alle anderen Vereine, wollen auch sie hier Nachwuchs anwerben. Mit der Laufkarte geht es für die Kinder von Station zu Station. Geben die Kinder die Karte anschließend zurück, bekommen sie eine Belohnung und nehmen automatisch an der täglichen „Glückspilz-Ziehung“ teil.

Auch die Festbühne ist immer sehr belebt und auch hier gibt es dieses Jahr für die Besucher einiges Neues zu sehen. Zum ersten mal treten Mike Low und Band sowie die Anna Lu Band auf dem Familienfest auf. Ein Anziehungspunkt ist laut Wolfgang von Sperl auch das Minihandballturnier am Sonntag des Bezirks Freiburg/Oberrhein mit zehn Mannschaften. „Das ist für alle Teilnehmer immer der Höhepunkt der Saison“, sagt Jürgen Helfer. Nach der Eröffnungsrede durch den Bürgermeister am Samstag um 11 Uhr gibt es Trommeln und Chorgesang zu hören sowie Tanz und Theater zu sehen. Eine Feuer-Lightshow um 23 Uhr schließt das Programm nach dem Auftritt der Bands ab. Am Sonntag wird unter anderem Musiker Mario live auftreten und auch Zauberer Pino zeigt seine Tricks. An beiden Tagen kann auf der Badmatte auf dem Flohmarkt an rund 50 Ständen gestöbert werden.

„Das Fest ist so breit und bunt, das für jeden was dabei ist“, sagt Helfer. Und auch im Falle einer enormen Hitze haben die Organisatoren eine Lösung: „Es gibt Wasser, wo immer es geht“. Es sollen Duschen sowie Planschbecken aufgebaut werden und auch bei den Aktionen der Feuerwehr bekomme man eine Abkühlung. Und unter den Kastanienbäumen auf der Badmatte lässt es sich ebenfalls aushalten.

Die Feuerwehr sorgt mit Wasserspielen wieder für eine Abkühlung. | Bild: Michael Gottstein

Nur einen Wermutstropfen müssen die Besucher verkraften: Dieses Jahr ist rund um die Badmatten-Halle eine Baustelle, somit gestaltet sich die Parksituation etwas schwierig. Die Veranstalter wünschen deshalb, dass die meisten zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen oder sich weiter außerhalb einen Parkplatz suchen.

Der Eintrit ist frei. Die Laufkarten kosten 2,50 Euro. Der Erlös des Festes kommt überwiegend der Jugendarbeit der DJK-Handballer zugute.