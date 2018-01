Bad Säckingen Bad Säckinger Stadtwerke bringen Wärme nach Lauchringen

Das städtische Unternehmen hat den Zuschlag bekommen für die Wärmeversorgung im Lauchringer Riedpark-Areal und wird dort eine Mehrgenerationenanlage versorgen

Die Stadtwerke Bad Säckingen dehnen ihren Aktionsradius aus. Das kommunale Unternehmen hat den Zuschlag für die Wärmeversorgung des südlichen Abschnitts des Riedparks in Lauchringen erhalten. Das teilten die Stadtwerke jetzt mit. Mit insgesamt 8000 Quadratmeter Wohn- und Gewerbefläche stellt das Riedpark-Areal bislang die größte Wärmeinsel außerhalb Bad Säckingens dar, die von den Stadtwerken versorgt werden wird.

Die Wärmeversorgung im Riedpark bezeichneten die Stadtwerke als besonders innovativ. So werde die Grundlast von einem hocheffizienten Blockheizkraftwerk bereitgestellt. Dieses werde von zwei Holzpelletskessel unterstützt, die Verbrauchsspitzen abdecken. Der ökologische Ansatz helfe Gebäudeeigentümern, qualitativ hochwertige Baustandards nach der gültigen Energieeinsparverordnung zu erreichen und sorge gleichzeitig für hohe Versorgungssicherheit, so die Mitteilung der Stadtwerke. Die beiden Holzpelletskessel könnten sich gegenseitig ersetzen. Durch das Heizkraftwerk kann laut Stadtwerke neben der Wärme- auch die Stromversorgung anteilig übernommen werden. Bei den versorgten Gebäuden handelt es sich um eine Mehrgenerationenwohnanlage mit Kindergarten, betreuter Wohnanlage für altersgerechtes Wohnen und Markthalle mit weiteren Wohn- und Gewerbeflächen. Die Stadtwerke Bad Säckingen sind seit über 40 Jahren in der Wärmeversorgung aktiv und erzeugen in Bad Säckingen und der Region über 30 Gigawattstunden Wärme. Dies entspricht dem Wärmebedarf von etwa 2000 Einfamilienhäusern.