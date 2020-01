von sk

Nach elfwöchiger Spielzeit ist das Online-Lernspiel Planspiel Börse der Sparkassen im Dezember zu Ende gegangen. Im Geschäftsgebiet der Sparkasse Hochrhein haben mehr als 450 Teilnehmer in 134 Teams teilgenommen. Das Team Vacanza mit Leonardo Romano, Kevin Merkel, Nico Richter und Alexander Schwendemann vom Scheffel-Gymnasium Bad Säckingen hat sein virtuelles Startkapital von 50.000 Euro um knapp 18 Prozent auf 58.894,59 Euro erhöht.

Die Aktion Die Sparkasse Hochrhein veranstaltet seit vielen Jahren das Planspiel Börse. Dabei erhalten alle Teilnehmer ein Depot mit einem virtuellen Kapital, das es durch Käufe und Verkäufe von konventionellen und nachhaltigen Wertpapieren zu steigern gilt. Ziel des Planspiels Börse ist es, die Teilnehmer auch im Hinblick auf die persönliche Finanzplanung mit den Kapitalmärkten und dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen vertraut zu machen. Das nächste Planspiel Börse startet am 30. September. Mehr Infos finden Sie hier

Mit diesem Ergebnis erreichten sie in Deutschland den 16. Platz und in Baden-Württemberg sogar den ersten Platz – wie bereits schon beim Planspiel Börse 2018. Hierfür erhalten sie vom Sparkassenverband Baden-Württemberg ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Den zweiten Platz bei der Sparkasse Hochrhein sicherten sich die Hochrhein Aktionäre vom Scheffel-Gymnasium Bad Säckingen mit einem Depotwert von 55.548,77 Euro.

Nachhaltige Anlagen

In der Nachhaltigkeitsbewertung sicherten sich Colin Jentsch und Philip Griese von der Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen den ersten Platz bei der Sparkasse Hochrhein und den fänften Platz in Baden-Württemberg und somit ein Preisgeld von 200 Euro. Die Schüler investierten ihr Startkapital am gewinnbringendsten in nachhaltige Wertpapiere und erwirtschafteten somit einen Nachhaltigkeitsertrag von 2870,93 Euro. Platz zwei der Nachhaltigkeitsbewertung mit 2291,35 Euro erreichten drei Schüler vom Scheffel-Gymnasium Bad Säckingen.

Außer Konkurrenz

Auch die Auszubildenden der Sparkasse Hochrhein nehmen jedes Jahr außer Konkurrenz am Planspiel Börse teil. Marc Wuchner und Fabio Virgadamo erzielten mit einem Depot­endstand von 55.431,70 Euro den ersten Platz in Baden-Württemberg und den vierten Platz in Deutschland. Beim Mitarbeiter-Wettbewerb „Planspiel Börse Plus“ war eins der 23 Teams der Sparkasse Hochrhein in der Nachhaltigkeitsbewertung ebenfalls erfolgreichmit dem ersten Platz in Baden-Württemberg und dem dritten Platz in Deutschland. Die jeweils drei besten Teams sind am 12. Februar zur Brokers Fahrt nach Stuttgart mit Besuch der Börse eingeladen.