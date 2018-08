von Ernst Brugger

Mit einem Weltmeister in einem Drachenboot paddeln: Im Rahmen des Kinderferienprogramms hatten zehn paddelinteressierte Kinder und Jugendliche Gelegenheit dazu.

Zum siebten Mal haben die Hochrhein-Paddler am Sonntagmorgen zu einer Bootsfahrt auf den Rhein eingeladen. Matthias Eschbach, Weltmeister von 2013 in einem Drachenboot-Team sowie Gründer und Vorsitzender der Hochrhein-Paddler, gab den sieben Mädchen und drei Jungs im Alter von acht bis 15 Jahren zunächst an Land theoretische und praktische Anleitungen.

Sicherheit wird großgeschrieben

Dabei gib es auch um die Sicherheit beim Bootfahren. Eschbach erklärte aber auch allerlei Tricks und die nützliche Technik bei Fahrten im Drachenboot. Dabei ging es beispielsweise um den Grundschlag oder den Bogenschlag.

Die Wasserung des Drachenbootes gehörte zur praktischen Anleitung, bevor die jungen Paddlerinnen und Paddler beim Bootssteg der Hochrhein Paddler in Obersäckingen ins Drachenboot steigen durften. Zur Sicherheit mit Schwimmwesten ausgerüstet, stach die Bootsbesatzung mit Thomas Eschbach und noch einem Betreuer in den gemächlich dahinfließenden Rhein.

Bei wieder gemäßigten Temperaturen und unter dem Schlag-Kommando des Weltmeisters ging es rheinaufwärts in Richtung Murg und wieder zurück. Die knapp einstündige Bootsfahrt hat den Mädchen und Jungen sichtlich viel Spaß gemacht, sodass sich einige sicherlich schon auf die nächste Bootsfahrt freuen.

