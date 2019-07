von Lea Breitsprecher

Eine Auswahl renommierter internationaler Künstler prägt laut Christine Stanzel, Kulturreferentin der Stadt, den 73. Zyklus der Bad Säckinger Kammermusik-Abende. Daneben besticht das Programm durch seine innere Geschlossenheit und durch „Ausflüge in die neuere Musik“.

Als eine „runde Sache“ bezeichnet Stanzel den diesjährigen Zyklus. Der Bezug zu Wien und zur K.u.K.-Monarchie mit ihren Verbindungen zu Ungarn und zur Musik à la Zingarese prägt die Auswahl der Komponisten und ihrer Werke in dieser Saison. Ergänzt wird diese betonte Internationalität durch die Musiker, die auch aus Amerika oder Japan in die Trompeterstadt kommen.

Das Trio Atos eröffnet den neuen Zyklus am 13. Oktober mit einer „Reise durch die Wiener Musikgeschichte“. Angefangen mit Beethoven über Korngold bis hin zu Krenek decken die Berliner Musiker eine Zeitspanne von gut zwei Jahrhunderten ab. Am 17. November kommen die jungen Zuhörer auf ihre Kosten.

Der Abend beginnt mit einer Abfolge von Stücken aus Bizets Oper Carmen, die sich insbesondere an die Musikfreunde ab fünf richtet. Carmen sei das Paradebeispiel für die Musik à la Zingarese, so Stanzel, und verkörpere das Wilde und Romantische, das dieser Musik zugeschrieben wird. Begleitet wird der Abend von dem Fernsehmoderator Juri Tezlaff, der bereits zum sechsten Mal in Bad Säckingen gastiert.

Dem Sinnbild der Wiener Klassik, Mozart, widmet sich das Notos Quartett am 8. Dezember. Neben dem Klavierquartett des Österreichers spielen die vier preisgekrönten Streicher Werke von Brahms und dem Amerikaner Bryce Dessner. Das Quartett wird als eine der „herausragenden Kammermusikformationen der Gegenwart“ beschrieben.

Mit dem Pianisten Andrew Tyson aus North Carolina kommt am 26. Januar ein „Wiederholungstäter“ an den Hochrhein. Der Gewinner des Concours Gèza Anda in Zürich hatte bereits bei zwei vorherigen Auftritten das Publikum mit seiner hypnotischen Wirkung verzaubern können, so Stanzel. An diesem Abend widmet er sich neben Brahms und Schumanns „Études Symphoniques op. 13“ auch französischen Komponisten.

Der Auftritt von Moné Hattori, unterstützt von dem Franz-Liszt-Kammerorchester, einem der renommiertesten Ensembles Europas, beschließt die Saison. Eingeleitet wird das Konzert durch ein Gespräch mit der 20-jährigen Violinistin, dem sich ein vielseitiges Programm anschließt. Mit Stücken von Johann Sebastian Bach, Tartini sowie Ravel werden noch einmal die zentralen Einflüsse und Linien der vorherigen Konzerte aufgegriffen.

Die Bilanz 2018 fällt laut Stanzel zufriedenstellend aus. Mit nun 225 Abonnenten und 1600 Besuchern setzt sich der steigende Trend fort. Eine Verschiebung der Altersstrukturen sei dabei auch festzustellen, worauf man mit der Einführung eines Kinderabonnements reagierte, erklärte Stanzel. Eine weitere Neuerung stellt außerdem die Umstrukturierung des Kultur-Taxi-Angebotes dar, das in Kooperation mit dem Unternehmen Kohlbrenner besteht. Statt eines Sammeltaxis und eines Fixpreises von acht Euro werde den Konzertbesuchern nun ein Rabatt in Höhe von zwei Euro gewährt.