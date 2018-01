Bad Säckingen Bad Säckinger Firma evakuiert: Rauchentwicklung in der Produktionshalle

Bad Säckinger Firma evakuiert: Rauchentwicklung in der Produktionshalle

Defekte Maschine bei Geiger Textil im Industriegebiet Trottäcker löst Feueralarm aus.

Starke Rauchentwicklung bei der Bad Säckinger Firma Geiger Textil im Industriegebiet Trottäcker löste heute um 11 Uhr Feuerwehralarm aus. Ursache war eine defekte Produktionsmaschine. Verletzt wurde laut Mitteilung von Stadtkommandant Tobias Förster niemand. Zunächst hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst, über Notrufe wurde zudem mitgeteilt, dass es Rauchentwicklung in der Produktionshalle gebe. Die Bad Säckinger Feuerwehr rückte mit 22 Mann und fünf Einsatzfahrzeugen an.

Die Halle sei beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits evakuiert gewesen. Nach Förster Kenntnis arbeiten dort um die 90 Personen. Alle Maschinen wurden abgeschaltet, das Gebäude belüftet, um den Rauch nach draußen zu bringen. In Abstimmung mit dem Brandschutzbeauftragten der Firma sei die Ursache ermittelt worden. Bei der Untersuchung der einzelnen Maschinen habe sich eine als defekt herausgestellt. Im Inneren der Anlage muss es wohl zu dem Brand gekommen sein, so Förster. Die Maschine werde von hauseigenen Techniker der Firma Geiger nun demontiert, repariert und kontrolliert wieder angefahren. Verletzt wurde laut Förster niemand. Denn die Halle sei sehr hoch, weshalb sich der Rauch an der Decke gesammelt habe und die Halle problemlos evakuiert werden konnte.