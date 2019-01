von Hans Christof Wagner

So sehr wie im vergangenen Jahr 2018 war die Feuerwehr Bad Säckingen schon lange nicht mehr gefordert. In ihrer 160. Hauptversammlung im Harpolinger Gemeindesaal zeigte sie sich dennoch gerüstet für die täglichen Herausforderungen. 209 Mal mussten die 160 aktiven Männer und Frauen 2018 ausrücken – Einsatzrekord. „So langsam kommen wir damit an unsere Belastungsgrenze“, sagte Gesamtkommandant Tobias Förster. „Wir hoffen, dass sich die Einsatzzahlen 2019 wieder normalisieren.“ 40 Menschen konnten bei den Einsätzen gerettet werden. Unter den 209 Einsätzen waren 130 technische Hilfeleistungen sowie 34 Brände.

: Der Klimawandel schlägt sich auch in der Feuerwehrstatistik nieder: Zu 32 Sturmeinsätzen rückten die Freiwilligen 2018 aus, der Großteil davon geschah schon gleich zu Jahresbeginn, am 3. Januar, als Sturmtief Burglind durch die Region wirbelte. Förster erinnerte an eine so noch nie dagewesene Hilfsaktion beim durch Burglind verursachten Stromausfall in Rippolingen und Harpolingen. Die Feuerwehr Bad Säckingen stellte an den Gerätehäusern in beiden Ortsteilen Notstromgeräte auf, die für Licht und Strom zum Laden von Smartphones sorgten. Außerdem gab es für die Bevölkerung warme Getränke und Speisen. Gesamtkommandant Tobias Förster: „Die Aktion brachte uns das Wohlwollen vieler Bürger ein.“ Der Kommandant erwähnte die Verleihung des Stratz-Preises in Würdigung des Einsatzes bei dem tödlichen Unfall 2016 in der Altstadt. Neue Einsatzmittel: Als weiteren Höhepunkt 2018 nannte er die große Fahrzeugweihe im Frühjahr am Gerätehaus in Bad Säckingen. Gleich fünf neue Fahrzeuge, vier für die Straße, eines für das Wasser, wurden der Wehr übergeben. „Das Jahr 2018 war ein Jahr der baulichen Veränderungen“, sagte Förster außerdem. Und die Bauarbeiten gehen auch 2019 weiter. Förster nannte die beginnende Planung für das neue Gerätehaus in Wallbach und den Kauf eines neuen Tanklöschfahrzeugs für Wallbach. Lange schon zusgesagt, halte nun auch der Digitalfunk Einzug. Zur Nachwuchsgewinnung will die Feuerwehr Bad Säckingen künftig ganz unten ansetzen, mit Gründung einer Kindergruppe für Jungen und Mädchen ab sechs Jahren. Diese könnten dann mit zehn in die Jugendfeuerwehr wechseln. Sieben Männer und Frauen wechselten zu den Aktiven – die meisten aus der Jugend, aber auch Quereinsteiger oder frühere Aktive aus anderen Wehren.



Ehrungen (von links): Klaus Böhm, Volker Friedrich, Viktor Johannes (je 50 Jahre), Bernard Ebner, Michael Fischer (40 Jahre), Uwe Abel und Tobias Förster (25 Jahre). Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger (rechts) nahm die Ehrung vor. Bild: Hans Christof Wagner