Bad Säckingen Bad Säckinger Ehepaar freut sich über den Gewinn der SÜDKURIER-Südtirol-Reise

Ehepaar Karle fährt Anfang Mai vier Tage in die Dolomiten. Die Jubiläumsfahrt von SÜDKURIER, Hochrheinanzeiger und Zimmermann Reisen ist etwas ganz Besonderes. jetzt noch anmelden!

Wolfgang Karle aus Bad Säckingen im Glück. Er hat bei unserem Gewinnspiel zur 25. SÜDKURIER-Reise gewonnen. Mit einer Begleitperson darf Wolfgang Karle vom 3. bis 6 Mai auf eine exklusive Genussreise nach Südtirol. Die Jubiläumsfahrt von SÜDKURIER, Hochrheinanzeiger und Zimmermann Reisen ist etwas ganz Besonderes: Die atemberaubende Landschaft der Dolomiten, genussreiche Verkostungen und erholsame Entspannung im Vier-Sterne-Hotel Untertheimerhof – das sind die Komponenten, die für einen unvergesslichen Urlaub sorgen. Unsere 25. SÜDKURIER-Reise kann von unseren Abonnenten ab sofort zum Spezialpreis von 573 Euro gebucht werden. Nichtabonnenten zahlen 600 Euro.

"Wir haben uns riesig gefreut als wir erfahren haben, dass wir gewonnen haben", strahlt Ehefrau Brigitte. Denn sie wird es sein, die ihren Mann auf die tolle Reise in die Dolomiten begleitet. Für Wolfgang Karle war es eine doppelte Überraschung, denn seine Frau war es auch, die sich in seinem Namen für das Gewinnspiel angemeldet hat. Für die Karles wird die Reise nach Südtirol eine vorgezogene Silberhochzeitsreise, die das Paar im Juni feiert.

Und das wird geboten: Mit dem komfortablen Zimmermann-Bus geht es über den Brenner nach Südtirol. Am Nachmittag steht ein Besuch in Melix auf dem Programm, der größten Obstgenossenschaft des Eisacktals. Anschließend Weiterfahrt nach Villanders, wo wir das 4-Sterne Hotel Untertheimerhof für drei Nächte beziehen werden. Das Hotel Untertheimerhof ist mit einem wunderschönen Panorama-Hallenbad, einem Spa-Bereich, einem Outdoor-Whirlpool mit freiem Blick zu den Dolomiten und verschiedenen Saunas ausgestattet. Am folgenden Tag steht Dolomitenrundfahrt mit Wein­verkostung und Apfelstrudelparty auf dem Programm. Unterwegs werden drei exzellente Weine verkostet. Auf dem Sella Joch auf 2240 Meter Höhe, können Sie die Marmolata (3340 Meter), die Königin der Dolomiten, bestaunen. Eine Knödelparty auf der Almhütte und der Besuch des Schloss Feldthurns stehen am dritten Tag auf dem Programm. Nach drei Tagen mit Genuss und Erholung in der einzigartigen Bergwelt ist der vierte Tag der Heimreise gewidmet.

Buchung und Leistungen

Die SÜDKURIER-Reise können unsere Abonnenten ab sofort zum Preis von 573 Euro pro Person im Doppelzimmer buchen (für Nichtabonnenten 600 Euro, Einzelzimmerzuschlag jeweils 22 Euro pro Nacht). Im Reisepreis enthalten: Drei Übernachtungen im Vier-Sterne-Hotel, Frühstück (Buffet), zwei Mal Abendessen (Drei-Gänge-Menü), ein Gala-Dinner, Begrüßungsgetränk im Hotel, alle Ausflüge inklusive Weinverkostung bei der Dolomitenrundfahrt, Bauernkrapfen und Apfelstrudel am Bauernhof, Knödel auf der Almhütte, Besuch Melix mit Verkostung, Eintritt & Führung Schloss Feldthurns mit Wein- und Käseverkostung im Schloss. Außerdem Haustür-Taxi-Service; Zustiegmöglichkeiten: Lörrach, Wiesental und an der gesamten Hochrheinstrecke. Buchung und Info unter gebührenfreien Hotline 0800/992 23 33, oder bei Reisebüro Zimmermann Bad Säckingen 07761/923 70.

