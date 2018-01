Bad Säckingen Bad Säckingen wird mit dem Ersten Faißen wieder zur Narrenstadt

Die Narrenzunft Bad Säckingen gibt ihre Terminplanung für diese Saison bekannt. Die Organisatoren haben einige Neuerungen vorgesehen.

Der Fahrplan für die närrischen Tage in Bad Säckingen steht. Mit dem Ersten Faißen, dem Wäldertag, beginnt am kommenden Donnerstag die heiße Phase der fünften Jahreszeit. Die Narrenzunft um Zunftmeister Rolf Meyer setzt auf bewährte Konzepte. Unbedingt festhalten wolle man an den verstärkten Polizeimaßnahmen. „Das wird am Wäldertag, wie auch die ganze Fasnacht über, genauso beibehalten“, erklärt Meyer. Der Zunftmeister hat aber auch neue Ideen parat. Speziell der Narresamschtig wartet mit Veränderungen auf.

Mit den Obersäckinger Hexen, die ihr 40-jähriges Bestehen feiern, ist für den Fasnachtssamschtig ein feuriges Programm geplant. Nach dem Narrentreiben rund um den Münsterplatz, führen die Hexen dort am Abend einen Feuersprung samt Hexentanz und Feuerwerk auf. Im Anschluss geht es in den Kursaal, wo das Personal der Osteria "Eden" bewirten und der hauseigene DJ Mark auflegen wird.

Eine kleine Premiere erwartet die Wiiber am Dritten Faiße. „Es wird zum ersten Mal eine Hutprämierung geben“, kündigt Meyer an. Trotz des Wettbewerbscharakters soll das Ganze in einem „legeren Rahmen“ stattfinden. Das anschließende Programm wird traditionell gehalten: Nachmittags öffnet die Ranzengarde die Türen des Gallusturms zum Manöverball, abends findet der Maisehardt-Joggele-Ball im Kursaal statt. Für beide Veranstaltungen wird es einen gemeinsamen Eintritt geben. Auch die Umzüge am Ersten Faißen zum Narrenbaumstellen sowie am Fasnachtsmändig gehen entlang der gewohnten Strecke von der Schulhausstraße in Richtung Altstadt. Das Interesse an den Umzügen sei, trotz wachsender Konkurrenzveranstaltungen, ungehalten groß. „Für den Montag erwarten wir rund 45 Gruppen“, weiß Zunftrat Björn Schuster. Einzig für den Kinderumzug am Fasnachtszischdig wünscht sich die Narrenzunft noch mehr Beteiligung.

Bezüglich des Narrenspiegels hüllen sich die Mitwirkenden in Schweigen. „Die Vorbereitungen laufen jedenfalls“, verrät Norbert Sittler vom Bühnenbau. Die Narrenzunft hat somit alle Hände voll zu tun – und das nicht nur mit Blick auf die kommenden Wochen. Ein Großereignis wirft bereits seine Schatten voraus: das Hochrhein-Narrentreffen 2019, das in Bad Säckingen stattfinden wird. „Wer uns dabei unterstützen will, kann sich jetzt schon melden“, appelliert Meyer (Kontakt per E-Mail: zunftschryber@maisenhardt.de).

Der Narrenfahrplan 2018