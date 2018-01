Bad Säckingen Bad Säckingen will Stelle für Integrationsmanager schaffen

Der Kultur- und Sozialausschuss befürwortet die Pläne der Stadt, künftig einen Integrationsmanager einzustellen.

Die Stadt will die Hilfe für Geflüchtete mit dem Status Anschlussunterbringung professionalisieren. Künftig soll es statt der rein ehrenamtlichen Hilfe für Asylsuchende einen Integrationsmanager geben. Die Pläne für die neue Stelle stellten Bürgermeister Alexander Guhl und Stadtkämmerin Bettina Huber in der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses vor. Hintergrund des Vorhabens sei ein Förderbescheid des Landes, der die Stelle befristet auf zwei Jahre finanziert. Angestellt werden soll der Integrationsmanager bei der Arbeiterwohlfahrt.

Die Aufgaben des Integrationsmanagers liegen nach Darstellung von Guhl und Huber vor allem in der Hilfe der Geflüchteten bei Behördengängen, Wohnungs- und Arbeitssuche. Frank van Veen, Vorsitzender des Vereins Refugees Integrated, zeigte sich überrascht und erfreut über die Pläne. "Die Anforderungen an die Flüchtlingshilfe haben sich stark verändert", schilderte er. Statt der Erfüllung primärer Bedürfnisse wie Kleidung oder Essen, sei für viele Geflüchtete mittlerweile die Hilfe bei der Integration entscheidend. Guhl stellte auch eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt Wehr in Aussicht, die ebenfalls einen Integrationsmanager einstellen will.