Bad Säckingen Bad Säckingen unterstützt Wehrer Klinik-Vorschlag

Die Stadt Wehr will die geplante Zentralklinik im eigenen Ortsteil Brennet haben. Der Nachbar Bad Säckingen begrüßt das

Die Stadt will sich dem Wehrer Vorschlag um einen Standort für die Zentralklinik anschließen. Das sagte Bürgermeister Guhl am Montag im Gemeinderat. Wie berichtet, will Wehr eine Fläche im Bereich „Rheinau-Nagelfluh" bei Brennet vorschlagen. Das Landratsamt hatte alle Gemeinden des Landkreises aufgefordert, geeignete Flächen für den Bau der neuen Zentralklinik einzureichen. In Bad Säckingen habe man keine Fläche mit den geforderten 60 Hektar gefunden, auch die beim ehemaligen Spital sei zu klein, sagte Guhl auf die Anfrage von CDU-Fraktionschef Michael Maier nach eigenen Grundstücken. Da der Wehrer Vorschlag nahe bei Wallbach liegt, wurde er von Stadtrat und Wallbachs Ortsvorsteher Fred Thelen begrüßt.