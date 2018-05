Bad Säckingen Bad Säckingen muss weniger Übernachtungen von Feriengästen und Patienten hinnehmen

Mehrere Faktoren führen zum Rückgang von Gästeankünften und Übernachtungen in Bad Säckingen. Die Privatzimmervermietung steigt allerdings an – wahrscheinlich, weil der Hallwyler Hof als Übernachtungsbetrieb geschlossen wurde.

Im vergangenen Jahr übernachteten in der Stadt Bad Säckingen und ihren Ortsteilen deutlich weniger Gäste als im Vorjahr. Mehrere Faktoren werden für die Negativentwicklung verantwortlich gemacht.

Verglichen mit dem Vorjahresergebnis sanken die Ankünfte um 6,4 Prozent auf 49 905 Ankünfte (2016: 53 294). Ebenso verbrachten weit weniger Gäste die Nächte in der Stadt. So musste mit 237 519 gezählten Übernachtungen ein Minus von 8,9 Prozent hingenommen werden. 2016 wurden noch 260 596 logierende Gäste gezählt.

Mehrere Faktoren wirken sich negativ auf die Tourismuszahlen aus

Bürgermeister Alexander Guhl nannte in der Gemeinderatssitzung am Montagabend Tatsachen, die zur Negativent­wicklung beigetragen haben. Dies sei unter anderem der 2017 eingestellte Betrieb des Gästehauses Hallwyler Hof an der Holzbrücke. Der Großteil des Rückgangs gehe auf das Konto des Gesundheitsstandorts, genauer: die Ankunfts- und Übernachtungszahlen in den Reha-Kliniken. Bei Rehapatienten gab es ein Minus von 7,1 Prozent und bei deren Übernachtungen von 10,9 Prozent.

Wohnmobilstellplatz nicht mehr lückenlos betreut

Gesunken seien demnach auch die Einnahmen auf dem Wohnmobilstellplatz. Aus der reduzierten Arbeitszeit des Platzwarts auf dem Stellplatz am Rheinufer resultiere eine fehlende Kontrolle über Ankünfte und Übernachtungen und auch die Einnahmen der Stellplatzgebühren seien dadurch vernachlässigt worden. Etliche Vermieter von Ferienwohnungen hätten zudem ihren Betrieb aufgegeben. Hier kündigte Guhl eine Initiative der Ferienwelt Südschwarzwald an, die dieses Angebot attraktiver machen soll,

Übernachtungsgäste weichen auf Privatzimmer aus

Als positive Entwicklung vermerkte Bürgermeister Alexander Guhl, einen deutlichen Anstieg der Zahlen im Bereich der Privatzimmervermietungen. Bei den Ankünften wurde ein Plus von 54,2 Prozent gezählt und bei den Übernachtungen ergab sich ein Mehr von 4,6 Prozent. Dieser Anstieg ging offenkundig vor allem auf die Schließung des Hallwyler Hofs als Übernachtungsbetrieb zurück.