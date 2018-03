Die Verkehrsentlastung der Innenstädte durch Förderung des öffentlichen Verkehrs – grundsätzlich eine gute Idee. Dass Bad Säckingen als eine von sechs Städten in Baden-Württemberg an einem Modellprojekt teilnehmen soll, sieht Bürgermeister Alexander Guhl daher durchaus als Erfolg. Doch er wehrt sich gegen Pläne einer neuen Abgabe für Bürger zur Finanzierung des Vorhabens.

Bad Säckingen – Wie kriegt man die Autos aus den Städten raus? Eine der großen Fragen in Städten wie Stuttgart. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann denkt derzeit über eine für jeden Bürger verpflichtende Abgabe nach, womit der öffentliche Personennahverkehr gestützt werden soll. Was das mit Bad Säckingen zu tun hat? In einer Studie mit drei Städten will Hermann jetzt klären lassen, wie man so eine Abgabe gestalten kann. Die Stadt Bad Säckingen ist in der Vorauswahl von sechs Städten dabei.

In einer ersten Reaktion freut sich Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl über die Vorauswahl von Bad Säckingen. Denn dabei sind so klingende Namen wie Stuttgart, Mannheim, Heidelberg, Tübingen und Reutlingen. Doch Guhls Freude über die Auswahl ist nicht ganz ungetrübt. „Das zeigt zwar, wir haben mittlerweile landesweit einen guten Ruf erworben, wenn es um Mobilität und Umwelt geht,“ sagt er. Gleichwohl sieht der Bad Säckinger Bürgermeister auch etliche Kritikpunkte. Den öffentlichen Personennahverkehr zu fördern, sei ein richtiger Weg, sagt Guhl, jedoch nicht mittels einer neuen Abgabe, mit der die Bürger belastet würden. Guhl: „Das sich in der Mobilität etwas tun muss, ist richtig, aber ich bin kein Freund von Zwang.“ Es müsse dabei dringend nach anderen Lösungen gesucht werden, die „passgenau und nicht ideologisch“ seien. Das sei zuweilen eben das Problem des baden-württembergischen Verkehrsministers, der im Wesentlichen nur in den beiden Kategorien „Radfahrer und Autofahrer“ denke. Dennoch werde die Stadt bei dem Projekt gerne mitwirken, falls sie zu den drei schlussendlich ausgewählten Kommunen gehören sollte. Denn seine Meinung könne man nur dann einbringen, wenn man in solchen Runden mitarbeite, so Guhl.

Von den sechs derzeit ausgewählten Städten sollen am Schluss drei für eine Studie zusammenarbeiten. Mit der Studie will Hermann klären lassen, in welcher Form die Hilfen für den ÖPNV finanziert werden kann. Dass er dabei in erster Linie an den Bürger denkt, hat ihm bereits Kritik eingebracht. Denn als Möglichkeiten werden genannt eben eine Nahverkehrsabgabe, ein für alle Einwohner verpflichtendes Bürgerticket oder eine Gebühr für Straßennutzung.

Bürgermeister Alexander Guhl sagte gegenüber dem SÜDKURIER, er sei gegen eine „Citymaut“ oder eine sonstige verpflichtende Verkehrsabgabe zur Benutzung von städtischen Straßen. Damit werde nicht nur der Bürger zusätzlich belastet. Auch weiterer Aspekt sei von großer Wichtigkeit. Gerade für Städte in der Größenordnung von Bad Säckingen sei eine solche Pauschal-Lösung nicht machbar. Das Auto sei in Bad Säckingen und dem umgebenden ländlichen Raum derzeit noch ein zu wichtiges und nötiges Verkehrsmittel, das nicht auf die Schnelle durch einen ÖPNV ersetzt werden könne. Mithin wären solche Eingriffe – ob in Form eines Bürgertickets oder Nutzungsgebühren – schädlich für die Frequenz in der Innenstadt und damit auch für den Handel und die Wirtschaft. Guhl machte deutlich, dass Städte wie Bad Säckingen große Anstrengungen unternehmen, um Konsumenten in die Stadt zu holen, anstatt die Innenstadt durch Schranken unattraktiv zu machen. Deshalb müssten passende Lösung für die jeweilige Situation vor Ort gefunden werden.