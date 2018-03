Bad Säckingen Bad Säckingen: Was wird aus dem Fridolins-Fenster in der Spital-Kapelle?

Bad Säckingen: Was wird aus dem Fridolins-Fenster in der Spital-Kapelle?

Glaskunstwerk von Wilfrid Perraudin vor ungewisser Zukunft bei möglichem Abriss des Krankenhausgebäudes

Vom Dreiländereck entlang des Hochrheins über Bad Säckingen bis nach Zürich lassen sich moderne und hochqualitative Glaskunstwerke entdecken – so entstanden Werke in den Kirchen in Weil und Rickenbach von Emil Wachter, in der Kirche St. Peter in Lörrach und in der Kapelle des ehemaligen Kreiskrankenhauses in Bad Säckingen von Wilfrid Perraudin und im Züricher Fraumünster von Marc Chagall. Gerade das Werk in der Bad Säckinger Spitalskapelle birgt aus zweierlei Gründen Aktualität. Es zeigt zum einen Szenen aus dem Leben des Säckinger Stadtheiligen Fridolin. Sein Namenstag ist am heutigen 6. März, das große Kirchenfest wird am kommenden Sonntag gefeiert. Zum Zweiten wurde das Spital bekanntlich zum Jahresende geschlossen, und es ist bis jetzt unklar, ob das Gebäude abgerissen wird und damit womöglich auch dieses Glaskunstwerk unwiederbringlich verschwindet, wenn sich niemand für den Erhalt einsetzt.

Für die Fensterfläche der Krankenhauskapelle mit den Maßen von 2,50 mal 3,50 Meter, war zunächst an eine Darstellung von Jesus gedacht, symbolhaft für alle Glaubenden. Vermutlich auf Initiative des aus Bad Säckingen stammenden, ehemaligen Wirtschaftsministers Rudolf Eberle, wurde der in Freiburg lebende Künstler Wilfrid Perraudin beauftragt, einen Entwurf vorzulegen. Zur Ausführung kam die Darstellung, die Fridolin als Verkünder der „Frohen Botschaft“ und der daraus erwachsenden Nächstenliebe zeigt. Eberle fand auch Stifter für das Glasfenster, so die Brennet AG und die Schluchseewerk AG. Mit der Ausführung im Mund geblasenen Opalglas wurde die Glaswerkstätte Karl Isele in Freiburg betraut.

Obwohl die große Glasfläche durch zwei Stege getrennt wird, bildet sie dennoch eine geschlossene harmonische Einheit. Die kreisförmig angeordneten Schriftzüge stellen eine Besonderheit in der Glaskunst dar, weil sie einzelne Szenen erklären und dem Glasbild eine unverwechselbare Dynamik verleihen. Im oberen Teil ist die Dreifaltigkeit symbolhaft dargestellt, für die Hilarius entschieden eingetreten ist. Dadurch wurde er zum Wegweisenden Vorbild Fridolins, der ihm den Sinn des Evangeliums erschließt. Daraus folgte eine radikale Wendung im Leben von Fridolin, wie die Verteilung von Hab und Gut, das Verlassen der irischen Heimat und die Verkündigung der christlichen Botschaft.

Die zwei weiteren Teile des Glasfensters stellen Szenen aus dem Leben und Wirken des heiligen Fridolin, wie sie der Mönch Balther, der spätere Bischof von Speyer, in der „Vita Sancti Fridolini“ aus dem 10. Jahrhundert überliefert hat, dar. Die Szene im mittleren oberen Teil „Fridolin sieht im Traum das künftige Kloster“, oder das „Baumwunder“ ist interessant, da diese Szene sowohl im nördlichen Seitenschiff des Münsters im Fresko von Franz Joseph Spiegler und auch im Bronzerelief in der Geschichtsstehle von Klaus Ringwald zu sehen sind.

Nur wenige Kilometer von Bad Säckingen entfernt, in Königsfelden bei Brugg, können wir in der als Grablege der Habsburger gebauten Kirche Glasfenster finden, die zu den herausragenden Werken Europas zählen. Die zwischen 1320 und 1360 entstandenen Glasmalereien sind für die Zeit der Gotik ein häufig verwendetes Bild-Beispiel. Ein ebenfalls gotischer Kirchenraum ist das Fraumünster in Zürich. Als im Jahre 1970 Marc Chagall die fünf schmalen Rundbogenfenster für das Fraumünster fertigstellte, war dies eine künstlerische Bereicherung nicht nur für die Stadt Zürich, sondern auch für die ganze Region. 1978 kam noch die Rosette „Die Schöpfung“ mit ihren „meditativen Blautönen“ hinzu.

Neben dem Fraumünster bietet auch das Großmünster in Zürich einen wahren Schatz der Glasmalerei. Besonders erwähnenswert sind die zwölf Fenster, die der Kölner Künstler Sigmar Polke in den Jahren 2006 bis 2009 schuf.

Daten zu Leben und Werk des Künstlers Wilfrid Perraudin

Werdegang : Geboren wurde er am 3. Dezember 1912 in Moulins-Engibert, Burgund. Seine Jugendjahre verbrachte der Künstler in Paris. Schon mit 14 Jahren wurde Wilfrid Perraudin in die Académie Supérieure des Arts Décoratifs aufgenommen. Nach dreijährigem Studium und Examen war er Privatschüler bei Raoul Dufy. Nach Militärdienst in Syrien, weiterem Akademiestudium, Arbeit als freischaffender Grafiker und Maler, erfolgte 1952 die Berufung zum Kunstlehrer an das Lycee Turenne nach Freiburg in Breisgau. Schon 1955 erhielt Perraudin seine erste große Einzelausstellung im Suermondt-Ludwig-Museum in Aachen, weitere Ausstellungen folgten, so auch 1998 im Schloss Bonndorf.

Aufgrund des Freiburger Wohnorts Perraudins war seine künstlerische Betätigung im Wesentlichen auf Deutschland bezogen. Nach dem zweiten Weltkrieg bestand ohnehin ein Nachholbedarf an zeitgenössischer Kirchenkunst, die von ihm beeinflusst wurde. Die Werksübersicht weist 32 wichtige Kirchen und Bauten im öffentlichen Raum aus, in denen Wilfrid Perraudin Kunstverglasungen und Mosaikarbeiten ausgeführte. Eines der bedeutendsten Werke ist die Verglasung der Peterskirche in Lörrach. Dieses Kunstwerk war zur Zeit der Fertigstellung im Jahr 1963 mit 220 Quadratmetern die größte Kunst-Lichtwand der Welt. Perraudin und Bad Säckingen: Der am 25. Mai 2006 verstorbene Künstler, dessen Grab sich in Freiburg befindet, erhielt viele bedeutende Auszeichnungen. Das Kunstwerk in der ehemaligen Krankenhauskapelle in Bad Säckingen ist deshalb aus vielerlei Hinsicht bedeutungsvoll, da es die unterschiedlichen Fridolinsszenen vereinigt und den Bezug zur frühen Geschichte der Stadt Säckingen als Klostergründung darstellt. Es bleibt zu hoffen, dass die Wertschätzung des Künstlers Wilfrid Perraudins und seines einmaligen Werkes erhalten bleibt.

Karl Braun