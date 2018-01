Bad Säckingen Bad Säckingen: Vorverkauf für Guggen-Party startet

Die Guggemusik Altstadtschränzer und die Scholleriiiter laden am 3. Februar in den Kursaal Bad Säckingen zur Big Party. Das diesjährige Motto lautet "Narrenklinik".

Die Guggemusik Altstadtschränzer und die Scholleriiiter laden am 3. Februar zur Big Party in den Kursaal in Bad Säckingen ein. Beginn der närrischen Veranstaltung ist um 19.11 Uhr.

Das diesjährige Motto der Big Party: Narrenklinik. Als Gastguggen treten auf: Die Holzspuele Waggis aus Bad Säckingen und X Men-Group aus Schopfheim. Für gute Stimmung und Tanzmusik sorgt auch in diesem Jahr DJ Uli.

Programmablauf: 19.11 Uhr Einlass, 19.30 Uhr Einmarsch der Bad Säckinger Fasnachtsvereine, 22.15 Uhr Auftritt der Holzspuele Waggis, 0 Uhr Auftritt X Men-Group. Das Ende der Veranstaltung ist um 2 Uhr. Eintritt zur Big Party nur kostümiert und ab 18 Jahren (Ausweiskontrolle). Tickets sind nur noch im Vorverkauf (6 Euro) erhältlich, es gibt keine Abendkasse. Kartenvorverkauf ab Freitag, 19. Januar beim Kater Hiddigeigei und der Alten Zunft. Eine Rückerstattung auf Vorverkaufskarten ist nicht möglich.