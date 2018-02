Bad Säckingen Bad Säckingen: Volksbank Rhein-Wehra wächst zweistellig

Das Bad Säckinger Kreditinstitut präsentiert die Bilanzzahlen des vergangenen Jahres: Geschäftsvolumen liegt jetzt bei 1,2 Milliarden Euro.

Der Volksbank Rhein-Wehra geht es prächtig. Vorstandsvorsitzender Werner Thomann sprach jetzt gegenüber der Presse von einem „herausragenden Ergebnis“ im vergangenen Jahr. Die Volksbank sei in allen maßgeblichen Bereichen zweistellig gewachsen, betonten Thomann und Vorstandskollege Martin Walz. So nahmen Bilanzsumme, Geschäftsvolumen, Wertpapierumsätze, Kundeneinlagen zwischen elf und 13 Prozent zu. Ein wahrer Boom erlebte auch wegen der Niedrig-Zinsen das Kreditgeschäft, 2017 sei das stärkste Jahr seit Bestehen, so der Bankdirektor. Einen enormen Sprung machte der Jahresüberschuss um 32 Prozent auf zwei Millionen Euro. Thomanns Resümee: „Wir sind in der Region die angesagte Bank.“ Diesen Umstand führte er auf drei Punkte zurück: Hohe Verlässlichkeit, Bodenhaftung und Verwurzelung in der Region.

„Jammern ist nicht unsere Sache“, so Thomann, auch wenn es wegen Null-Zins-Politik und steigender Bankenregulierung Gründe gebe. Die Volksbank versuche lieber, das Beste draus zu machen. Nicht ohne Stolz verwies er dabei auf die 2017er-Zahlen: Anstieg der Bilanzsumme um fast zwölf Prozent auf etwas über eine Milliarde, Anstieg Geschäftsvolumen um 12,3 Prozent auf 1,2 Milliarden, das Kreditgeschäft legte um fast 18 Prozent auf 614 Millionen zu, das betreute Kundenvolumen um 13,5 Prozent auf 1,6 Milliarden. Die Volksbank könne deshalb ihren Mitgliedern auch für das Jahr 2017 eine Dividende von drei Prozent ausschütten.

Thomann und Walz schilderten gestern im Pressegespräch, wie das Kreditinstitut auf die Veränderungen am Markt wie auch die technischen Veränderung reagiert. Die Situation am Geldmarkt ist vor allem geprägt durch die Null-Zins-Politik. Anders als andere wolle die Volksbank von ihren Mitgliedern keine Strafzinsen auf Guthaben erheben. Dafür müsse das Geldhaus jedoch über alternative Renditen nachdenken, ohne dabei die eigene Kundschaft zu belastet. Dazu gehöre heute mehr als früher, dass die Bank etwa im Bereich von Wertpapieren Geld anlegt. Wichtig sei dabei laut Thomann die konservative Risikopolitik der Genossenschaftsbank.

Vor Herausforderungen steht die Bank auch durch den technischen Wandel. Hier sei es die Digitalisierung, die das Geschäft verändere. Die Filialen verzeichneten seit Jahren rückläufige Trends bei den klassischen Kundenbesuchen. Gleichzeitig stiegen die Online-Banking-Kunden seit 2014 mit rund 11.500 auf heute fast 15.000. Thomann: „Heute kommt kaum mehr jemand, um eine Überweisung am Schalter abzugeben.“ Diese Geschäfte würden meist via Home-Banking oder an elektronischen Terminals in der Bank getätigt. Gleichzeitig steige aber die Nachfrage nach konkreten Beratungen z.B. für Kreditaufnahmen, Geldanlagen, Wertpapieren etc. Dem versuche die Volksbank Rechnung zu tragen. So seien im vergangenen Jahr die Filialen Dogern, Murg und Görwihl entsprechend ausgebaut worden. Beispiel Görwihl: Die Niederlassung sei baulich und digital nun so ausgestattet, dass der Kunde die Standard-Geschäfte an den Terminals erledigen könne, so Thomann: „Gleichzeitig steht unsere Frau Hirz dort für qualifizierte Beratungstermine bereit, ist aber auch jederzeit ansprechbar für Hilfestellung.“ Alle Banken stünden heute im Wandel und müssten sich durch Ausbau digitaler Serviceleistungen darauf einstellen. Filialschließung seien derzeit nicht geplant.

Volksbank Rhein Wehra

Das Geschäftsvolumen stiegt 2017 um 12,3 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, die Bilanzsumme um 11,9 Prozent auf 1,02 Milliarden Euro. Der Jahresüberschuss nahm um 32,5 Prozent auf zwei Millionen zu. Die Bank betreibt zwischen Rheinfelden, Dogern und Bernau elf Filialen.