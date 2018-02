Bad Säckingen Bad Säckingen: Tierheim wird wieder zum Streit-Thema

Gemeinderat Bad Säckingen diskutierte das Neubauprojekt bereits diese Woche kontrovers. Grundsatzentscheidung steht erst noch an. Bereits jetzt gibt es Kritik an Kosten in Höhe von 350.000 Euro

Eigentlich standen diese Woche im Gemeinderat beim sechsten Tagesordnungspunkt nur Fragen zum Etatentwurf 2018/19 auf dem Programm. Allerdings entwickelte sich daraus plötzlich eine Grundsatzdebatte zum Thema Tierheim. Das erinnerte an das Jahr 2015, als es bei dem Thema schon einmal hoch herging. Doch von Anfang an: Im Haushaltsentwurf stehen derzeit 350.000 Euro für den Bau eines Tierheimes bei der alten Kompostieranlage Wallbach. Hintergrund ist, dass Irina Schulze und ihr Mann, Tierarzt Sebastian Schulze, sowie deren Mitstreiter den Tierschutzverein wiederbelebt haben und sich seither ehrenamtlich um Fundkatzen kümmern. Angesichts der hohen Anzahl der Tiere, der damit verbundenen Kosten sowie der fehlenden passenden Räumlichkeiten ist die Sache auf dieser Basis nicht mehr weitzuführen, machte Bürgermeister Alexander Guhl deutlich. Es müsse jetzt eine ordentliche Unterbringung her. CDU-Stadtrat Michael Krane fragte in diesem Zusammenhang nach statistische Daten: Etwa wie hoch der Anteil der kranken Tiere an den Fundtieren sei, wo diese gefunden wurden oder von wem sie gefunden wurden.

Wie Rechtsamtschefin Muriel Schwerdtner sagte, liegen entsprechende Daten nicht vor. Denn der Tierschutzverein versorge die Fundtiere vornehmlich ehrenamtlich, also unentgeltlich und stelle somit keine Abrechnung an die Stadt. In diesem Zusammenhang erinnerte SPD-Fraktionssprecher Hidir Gürakar daran, dass die Versorgung von Fundtieren eine kommunale Aufgabe sei. Die Stadt stehe in der Pflicht, sich darum zu kümmern.

Gleichwohl stießen CDU-Stadtrat Clemens Pfeiffer die 350.000 Euro auf, die für das Tierheim im Haushaltsentwurf eingestellt sind. Zudem verwies er auf mögliche Unterhaltskosten, die anfallen könnten. Bürgermeister Guhl klärte Pfeiffer auf, dass die Stadt nicht Eigentümer des Tierheims werden wolle, also auch keine Unterhaltung anfalle. Es gehe lediglich um eine finanzielle Unterstützung durch die Kommune. Zudem werde die Stadt nicht die gesamten 350.000 Euro übernehmen, das Land habe bereits einen Zuschuss von einem Drittel der Kosten zugesagt, weshalb lediglich 220.000 Euro in Rede stehen, so Guhl. Daneben werde der Tierschutzverein einen Eigenanteil an dem Gebäude aufbringen. Auch die Folgekosten würden vom Verein getragen. Dieser Sachverhalt sei jedoch schon in den beratenden Ausschüssen besprochen worden, weshalb er eigentlich bekannt sein müsste, fügte Guhl an.

Gleichzeitig sagte die Stadtverwaltung aber zu, die Zahl der vom Tierschutzverein versorgten Tiere zu besorgen, um eine Datengrundlage für die anstehenden Entscheidung zu haben. Diese wird dann wahrscheinlich im Zuge der abschließenden Haushaltsberatungen gefällt werden.

Als Standort für das neue Tierheim ist das Gelände der alten Kompostieranlage in Wallbach angedacht. Derzeit sind die Katzen des Tierschutzvereins übergangsweise in einem Gebäude der Firma Brennet in Öflingen untergebracht. Das frühere Bad Säckinger Katzenhaus stand bis 2015 auf dem Gelände der Kläranlage und wurde viele Jahre von der mittlerweile verstorbenen Doris Beckert geleitet. Als das Katzenhaus der Erweiterung der Kläranlage weichen musste, kam es auch zu gerichtlichen Auseinandersetzungen.