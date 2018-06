Bad Säckingen Bad Säckingen: Steigende Gebühr für Kindergärten

Tariferhöhungen machen laut Stadtverwaltung eine Erhöhung der Elternbeiträge für die Kindergärten notwendig

Der Gemeinderat Bad Säckingen wird sich in der Sitzung am kommenden Montag, 11. Juni, mit den Kindergartengebühren befassen. Auf der Tagesordnung steht eine Anhebung der Gebühren. Aufgrund von tariflichen Erhöhungen sei dies nötig, so die Stadtverwaltung.

Ebenso will die Stadt die Entwicklung im Bahnhofsumfeld angehen. 2019 soll ein Antrag auf Städtebauförderung gestellt werden. Voraussetzung dafür ist ein gesamtstädtisches Entwicklungskonzept. Dazu soll der Gemeinderat einen entsprechenden Auftrag an Beraterbüros vergeben. Weitere wichtige Themen der Sitzung sind die Schaffung einer Fahrradstraße zwischen den Bahnhöfen Bad Säckingen und Stein/CH sowie Bauvorhaben bei der Golfanlage Obersäckingen. Zudem soll der Gemeinderat die Beseitigung eines illegalen Mountainbiketrails am Eggberg beschließen. Die Sitzung findet wie üblich in der Scheffelmensa statt und beginnt um 18 Uhr.