Bad Säckingen Bad Säckingen: Neue Stadträtin in der SPD-Fraktion

Bad Säckingen: Neue Stadträtin in der SPD-Fraktion

Harpolingerin Juliane Brenke rückt für ihre Tochter ins Gemeinderatsgremium nach. Bereits der dritte Wechsel in der SPD-Fraktion.

Juliane Brenke ist neue Stadträtin in der Gemeinderatsfraktion der SPD. Bürgermeister Alexander Guhl verpflichtete sie am Montag im Gemeinderat. Die Harpolingerin rückte damit für ihre Tochter Friederike Brenke nach, die aus dem Gremium ausgeschieden ist. Friederike Brenke hatte ihren Rückzug mit einem zeitintensiven Studium und der beruflichen Weiterentwicklung begründet, so Bürgermeister Guhl.

SPD-Fraktionschef Hidir Gürakar sagte, auch für die Kollegen sei der Schritt überraschend gekommen. Gürakar würdigte Friederike Brenkes Arbeit im Gemeinderat und zeigte Verständnis für den Schritt. Denn es sei schwierig für junge Leute, sich neben dem Weg durch Ausbildung hin zum Beruf gleichzeitig dauerhaft den Aufgaben eines Gemeinderatsmitglieds zu widmen. Die scheidende Stadträtin genieße die Wertschätzung der Fraktion, so Gürakar.

Friederike Brenke kandidierte zwar für den Kernstadtbezirk, erlangte aber kein Direktmandat, sondern kam über ein Ausgleichsmandat ins Gremium. Aus diesem Grund gilt nicht das Teilortswahlrecht, sondern das Ergebnis der Wahlliste. Und dort hat Juliane Brenke die nächstbeste Stimmenzahl. Dieser dritte Wechsel ist nach dem Rückzug von Uli Schoo und Kathrin Schwarz bereits der Dritte in der SPD-Fraktion seit der Gemeinderatswahl 2014. Für Uli Schoo rückte Hartmut Fricke in das Gremium nach, für Kathrin Schwarz Stephan Muster.