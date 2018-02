Bad Säckingen Bad Säckingen: Konsumenten zeichnen Franke-Produkte aus

Armaturen und Spülen aus dem Hause Franke erhalten Preis.

Gleich zwei Produkte von Franke erhielten jetzt den Konsumentenpreis „Kücheninnovation des Jahres 2018 – Ausgezeichnetes Produkt“ der Initiative Lifecare: die Armaturen und Spülen der High-End-Linie KWC ERA und das Armaturen-Sortiment der Produktfamilie Crystal. Das teilte die Franke GmbH Bad Säckingen jetzt mit. Damit zählen die beiden Produkte in der Kategorie Küchenspülen und Küchenarmaturen zu den „besten und beliebtesten Produkten aus der Welt der Küche für das Jahr 2018“, so die Mitteilung. Die Preisverleihung fand vor wenigen Tagen im Rahmen der Konsumgütermesse „Ambiente“ in Frankfurt am Main statt. Die Franke Kitchen Systems ist der weltweit größte Spülenhersteller und Anbieter von Armaturen, Abfalltrennsystemen und Dunstabzugshauben. Die Franke GmbH in Bad Säckingen ist die deutsche Produktions- und Vertriebsgesellschaft der Division Kitchen Systems mit über 250 Mitarbeitern. Seit 1955 werden hier Edelstahlspülen entwickelt, gefertigt und Küchen-Systeme international vermarktet.