Bad Säckingen Bad Säckingen: Hochseilgarten beim Bergsee wird wieder Thema

Bergsteigerschule aus Wehr will einen Waldklettergarten nördlich von Bad Säckingen errichten. Erster Vorstoß war vor fünf Jahren

2013 klopfte ein Investor mit der Idee im Rathaus an, im Wald beim Bergsee einen Hochseilgarten zu errichten. Der Gemeinderat begrüßte das seinerzeit. Jetzt, fünf Jahre danach, sollen die bauplanungsrechtlichen Grundlagen geschaffen werden. Da das Projekt im Außenbereich liegt, muss der Flächennutzungsplan geändert werden. Darüber wird am Mittwoch, 13. Juni, um 18 Uhr der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Bad Säckingen im Rathaus beraten. Errichten will den Hochseilgarten die Bergschule "hochempor" aus Wehr.

So groß wird die Anlage

Die Anlagen des Hochseilgartens sollen auf einem Waldgelände nordwestlich des Bergsee errichtet werden. Die Freizeit- und Sporteinrichtung hat eine geplante Größe von einem Hektar. Als Nebenanlage ist ein Betriebsgebäude in Blockhausbauweise mit Toiletten sowie ein Lagergebäude mit Holzverschalung vorgesehen. Besucherparkplätze sollen im Bereich der offiziellen Stellplätze des Bergsees nachgewiesen werden.

Warum hat sich das Thema so lange verzögert?

Die rechtlichen Grundlagen für die bauliche Entwicklung in Bad Säckingen und Umland hinken der tatsächlichen Entwicklung seit langem hinterher. Diese sollten im Flächennutzungsplan festgelegt werden. Den sollte man deshalb regelmäßig weiterentwickeln. Das macht Verwaltungsgemeinschaft Bad Säckingen mit Rickenbach, Murg und Herrischried gemeinsam, was aber seit Jahren nicht mehr geschehen ist. Ein Planungsbüro war zwar 2009 mit der Weiterentwicklung des Flächennutzungsplanes beauftragt worden. Aus Kapazitäts- und mittlerweile aus gesundheitlichen Gründen wurde der Auftrag nicht abgearbeitet und nun zurückgegeben. Ein anderes Planungsbüro soll nun diese Aufgabe übernehmen.

Außer über den Hochseilgarten wird der Aussschuss auch über die Erweiterung des Rickenbacher Gewerbegebietes "Schaffeld" sowie über die Errichtung eines Reiterhofes beraten.