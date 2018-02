Bad Säckingen Bad Säckingen: Feuerwehr rettet kranke Frau aus ihrer Wohnung

Alte Frau regierte nicht auf das Klingeln des Pflegedienstes. Der alarmiert deshalb sofort die Rettungsdienste.

Wegen des Notfalles wurden gestern Abend um etwa 18 Uhr sowohl Polizei, Notarzt und Feuerwehr alarmiert. Was war geschehen? Ein Pflegedienst hatte kurz zuvor an der Wohnung einer zu pflegenden, älteren Frau in der Spitalgasse geklingelt. Nachdem die Frau trotz mehrfacher Versuche nicht öffnete, schlug der Pflegedienst Alarm. Die hinzugezogene Feuerwehr öffnete dann von außen die Tür. Die hilflose Frau wurde sofort vom Notarzt versorgt. Da Liegend-Transport nötig war, wurde die Frau mit der Drehleiter aus dem Haus gerettet, teilte Stadtkommandant Tobias Förster mit. Anschließend wurde sie von Notarzt und DRK zum Rettungshubschrauber gebracht, der sie in eine Spezialklinik flog. Für die Landung des Hubschraubers haben Feuerwehr und Polizei den Kreisverkehr beim Zoll teilweise gesperrt.