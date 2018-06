Bad Säckingen Bad Säckingen: Erste Jahreshälfte viel zu trocken und zu warm

Diesjähriger Frühling einer der wärmsten seit Aufzeichnungsbeginn. Mai durchschnittlich 2,3 Grad zu heiß

Laut Meteo Schweiz gab es in unserer Region nach 2007, 2011 und 2017 den viertwärmsten Frühling seit Aufzeichnungsbeginn 1864. Trotz eines 1°C zu kalten März war der Frühling, hauptsächlich bedingt durch den rekordwarmen April gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 1,9°C zu warm, nachdem alle drei Frühlingsmonate zu trocken ausfielen, war es mit 193,8 l/m² (Litern pro Quadratmetern) 96,2 l/m² zu trocken. Der März zeigt sich ja aus meteorologischer Sicht als Frühlingsmonat und Wintermonat zugleich. Kaltlufteinbrüche mit Schneefällen sind im ersten Frühlingsmonat an der Tagesordnung, deswegen zählt der „Märzwinter“ auch zu den meteorologischen Singularitäten. Im diesjährigen 1°C zu kalten, 24 Stunden zu sonnenscheinarmen und 16,8 l/m² zu trockenen März trifft jedoch in Bad Säckingen die Aussage Spätwinter statt Frühling zu.

Der April macht was er will und in diesem Jahr war ihm wohl nach Sommerwetter zumute. Gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 war in Bad Säckingen der nach 2007 zweitwärmste und 4,4°C zu warme mittlere Frühlingsmonat 61,6 l/m² zu trocken und 57 Stunden zu sonnig. Laut Meteo Schweiz war es in unserer Region nach 2007 der zweitwärmste April seit Aufzeichnungsbeginn 1864. Gerade in der Vegetationsperiode im Frühjahr ist ausreichend Regen notwendig und darauf bezieht sich auch die Bauernregel „Ist der Mai recht heiß und trocken, kriegt der Bauer kleine Brocken; ist er aber feucht und kühl, gibt es Frucht und Futter viel.“ Stimmt diese Bauernregel, dürften die Landwirte in diesem Jahr mit ihrer Ernte wohl nicht ganz zufrieden sein. In dem 2,3°C zu warmen Mai war es 17,8 l/m² zu trocken und 9,50 Stunden zu sonnenscheinarm.