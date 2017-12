Bad Säckingen Bad Säckingen: Die glückliche Gewinnerin des SÜDKURIER-Gewinnspiels heißt Carina Bechtold

Carina Bechtold, die ursprünglich aus Bad Säckingen kommt, inzwischen mit ihrem Mann aber in Karlsruhe lebt, gewinnt den Hauptpreis des großen Weihnachts-Gewinnspiels des SÜDKURIER Medienhauses, eine Reise ans Nordkap.

Für Carina Bechtold hätte das Jahr 2017 gar nicht besser laufen können. Erst im Oktober hat sie geheiratet und bei der Ziehung des großen Weihnachts-Gewinnspiels des SÜDKURIER Medienhauses und dem Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen hat sie den Hauptpreis, eine 14-tägige Reise für zwei Personen an das Nordkap, im Wert von 5250 Euro, gewonnen.

Gestiftet haben den Preis die Firma Zimmermann Busreisen und das SÜDKURIER Medienhaus. Als sie telefonisch vom SÜDKURIER über ihren Gewinn informiert worden ist, wollte sie es zunächst nicht glauben. "Doch noch am Ziehungstag haben mich viele weitere angerufen und mir gratuliert, weil sie Bekanntgabe der Gewinner des Weihnachts-Gewinnspiels im Internet gelesen haben", erzählt die junge Frau.

Viele Glückwünsche

Weitere Glückwünsche folgten dann nach der Veröffentlichung der Namen in der Zeitung. Mit zwei Karten hat sich Carina Bechtold an dem SÜDKURIER-Gewinnspiel beteiligt. "Nachdem ich die Karten abgegeben hatte, hatte ich es schon wieder vergessen", sagt sie. "Man denkt da ja eigentlich nicht mehr dran".

Zumal sie beruflich momentan recht eingespannt ist. Eigentlich lebt die junge Frau, die ursprünglich aus Bad Säckingen kommt, inzwischen mit ihrem Mann in Karlsruhe. "Aber momentan bin ich wieder für drei Monate beim Finanzamt in Lörrach eingesetzt und darum bin ich für diese Zeit zu Hause bei meinen Eltern", erzählt die Hauptpreis-Gewinnerin weiter. Genau in dem Zeitraum, als das Weihnachts-Gewinnspiel gelaufen ist. "Schon im vergangenen Jahr habe ich gesehen, dass es bei dem Weihnachts-Gewinnspiel so tolle Preise gibt", so Carina Bechtold. Darum hat sie sich in diesem Jahr zum ersten Mal daran beteiligt.

Für sie ist es das erste Mal, dass sie etwas bei einem Gewinnspiel gwonnen hat. "Und dann gleich den Hauptpreis", kann sie es immer noch nicht glauben. Wobei ihr persönlicher Hauptpreis lebt mit ihr zusammen in Karlsruhe.

Im Oktober dieses Jahr hat sie ihn geheiratet. Dann wird die Reise an das Nordkap also die Hochzeitsreise? "Nein", lacht sie. "Im Januar fliegen wir zusammen nach Dubai", freut sie sich bereits. "Aber warum nicht gleich zweimal verreisen", ist sie der Meinung. Das die Reise an das Nordkap geht, begeistert sie sehr.

"Ich bin kein Urlauber der immer in die Sonne und an den Strand verreisen muss", sagt sie. Dass es jetzt einmal in den Norden geht, findet sie total spannend. "So lernen wir auch einmal die andere Seite der Welt kennen".