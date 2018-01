Bad Säckingen Bad Säckingen: Bestnoten für den Stadtwald

Viel Lob für den Bad Säckinger Stadtförster Gabriele Hieke und sein Team gab es nach der Überprüfung durch die obere Forstbehörde

Gute Nachrichten für Stadtförster Gabriel Hieke: Sein Wald hat Bestnoten bekommen. Im Zuge der so genannten Zwischenrevision hat das Regierungspräsidium Freiburg als obere Forstbehörde den Bad Säckinger Stadtwald geprüft. Forstbezirksleiter Markus Rothmund sagte diese Woche im Gemeinderat: „Ihr Wald steht gut da.“ Man habe nahezu nichts besser machen können, so Rothmund, und er bescheinigte: „Es wurde sehr hochwertig gearbeitet.“ Hiekes großes Engagement als Forstchef spiegle sich im guten Zustand des Stadtwaldes wider.

Warum wurde geprüft? Forstbetriebe erstellen für die Waldbewirtschaftung einen Zehn-Jahres-Plan. So auch der städtische Forstbetrieb. Nach fünf Jahren erfolgt die Zwischenrevision. Hintergrund von Planung und staatlichen Überprüfung sind die gesetzlichen Ziele zur nachhaltigen Forstwirtschaft.

Die Bewirtschaftung des Bad Säckinger Stadtwaldes liege genau im Plan, attestierte Rothmund. Von den geplanten 54.000 Festmetern seien jetzt nach fünf Jahren ziemlich genau die Hälfte eingeschlagen. Rothmund: „Eine Punktlandung.“ In den verschiedenen Baumarten auf dem 827 Hektar großen Stadtwald sieht der Bezirksleiter eine gesunde Mischung: Die Hauptbestände sind etwa je ein Fünftel Rotbuche, Fichte und Douglasie sowie zwölf Prozent Eiche. Die Fichtenbestände seien erfreulicherweise rückläufig. Diese Baumart werde wegen steigender Durchschnittstemperaturen immer mehr zum Problem. Sie würde zunehmend abgelöst durch die Douglasie, die der Baum der Zukunft sei.

Zudem sei die Fichte auch jene Baumart, die jetzt bei den Januarstürmen wieder am meisten betroffen war, fügte Stadtförster Gabriel Hieke hinzu, der dem Gemeinderat im Anschluss den Jahresforstplan 2018 vorstellte. Nach ersten Erhebungen seien rund 2000 Festmeter Sturmholz angefallen. Diese müssten wegen des Borkenkäfers bis März aufgearbeitet werden. Insgesamt will der Stadtwald dieses Jahr rund 7000 Festmeter ernten. Auch wegen des zu erwartenden Preisverfalls in Folge der Sturmschäden wurde der Erlös von 480.000 Euro auf 400.000 korrigiert. Der Plan schließt mit einem Defizit von 80.000 Euro.