Bad Säckingen Bad Säckingen: Auch 2018 steht im Zeichen der Gesundheitsversorgung

Das alles überlagernde Thema im Jahr 2017 war die Spitalschließung. Mit Bürgermeister Alexander Guhl ziehen wir Resümee. Und er spart nicht mit Kritik an seinem Waldshuter Amtskollegen OB Frank. Aber es gab auch Themen, die für Bad Säckingen unter einem erfolgreicheren Stern standen.

Herr Guhl, wird das Jahr 2017 nur noch als das Jahr der Krankenhausschließung in das regionale Gedächtnis eingehen?

Die Spitalschließung ist sicherlich in der allgemeinen Wahrnehmung das bedeutendste Thema. Es hat die meisten Kräfte gebunden, mich persönlich sehr viel Energie gekostet. Das Ergebnis empfinde ich als politische Niederlage. Die Stadt hatte nichts zu entscheiden. Vom Kreis hatten wir keinerlei Unterstützung, diese Ohnmacht hat mir zu schaffen gemacht. Aber ehrlicherweise muss man sagen, das Spital war nicht das einzige Thema: Das Brennet-Areal ist innerhalb eines Jahres schnell vorangekommen, die neu eröffneten Beck-Arkaden geben der Innenstadt neue Impulse, Franke erweitert für Millionen, Umicore übersiedelt von Rheinfelden komplett nach Bad Säckingen – alles Themen, bei denen die Stadtverwaltung involviert war und Wege in die richtige Richtung bereitet hat.

Bleiben wir noch kurz beim Thema Gesundheitsversorgung. Wie geht es jetzt weiter?

Wir werden in den nächsten Monaten den Campus entwickeln. Das Gute daran: Die Stadt ist hier handelnder Part und entscheidet mit. Das ist gut so. Denn bei den bisherigen Entscheidungen in Waldshut hat letztlich der politische Wille für den Erhalt des Spitals in Bad Säckingen gefehlt. Damit meine ich nicht nur den Kreistag, sondern auch die Stadt Waldshut-Tiengen. Oberbürgermeister Philipp Frank ist als Vertreter des Hauptgesellschafters der Spitäler GmbH seiner Verantwortung gegenüber dem Standort Bad Säckingen nicht nachgekommen. Der Oberbürgermeister kommt in der Diskussion ohnehin zu gut weg.

Tatsache ist, dass er es geduldet, wenn nicht gar gefördert hat, dass der Standort Bad Säckingen systematisch geschwächt wird. Tatsache ist ferner, dass durch dieses Handeln der Kreis Waldshut vor einer großen Zerreißprobe gestellt wird. Unter der neuen Konstellation bin ich mir aber sicher, dass wir beim Campus vorankommen, denn auch das Gesundheitsministerium und das Regierungspräsidium haben Unterstützung zugesagt.

Was sind die nächsten Schritte?

Wir sind zügig ins neue Jahr gestartet. Jörg Risse, Vorstand unserer Beratungsfirma gök Consulting, wird die kommenden vier Wochen das Raumkonzept für den Campus erstellen. Im Klartext bedeutet das, wir müssen wissen, wer beim Bad Säckinger Gesundheitscampus mitmacht und wieviel Platz er für seine Einrichtung braucht.

Wird das bisherige Spitalgebäude erhalten oder gibt es einen Neubau?

Das steht noch nicht fest. Mehrere Dinge müssen geklärt sein: Braucht der neue Campus ein so großes Gebäude? Falls nicht, wie werden freie Räume genutzt? Und vor allem: Kann das Krankenhausgebäude überhaupt in wirtschaftlichem Rahmen für unsere Zwecke saniert werden? Bei der Beurteilung der baulichen Substanz sind Stadtbaumeister Rohrer und Ingenieur Wolter für mich die wichtigsten Mitent-scheider. Im Februar sollten wir in dieser Frage weiter sein. Daran wird festgemacht werden, ob es einen Neubau gibt oder nicht.

Was ist Ihr Favorit, Neubau oder Abriss?

Ich würde gerne das bisherige Gebäude weiterhin nutzen.

Wäre das nicht zuviel Platz für den Campus?

Unter Umständen brauchen wir das. Wir sind auch in Gesprächen mit den Verantwortlichen des Marienhauses, die über Neubau, Sanierung oder einen neuen Standort nachdenken, ebenso mit denen des DRK, der psychiatrischen Tagesklinik und den Betreibern verschiedener Bad Säckinger Arztpraxen. Auch Möglichkeiten fürs Rehaklinikum sind denkbar. Dies alles neben dem bisher geplanten Schwerpunkt Geriatrie mit mindestens 40 stationären Betten, einer Inneren sowie einer Notfallambulanz. Im Frühjahr müssen die Fakten stehen, dann muss der Landkreis Farbe bekennen. Im Übrigen fordere ich auch in Sachen Zentralklinik vom Landkreis ein schnelles Vorgehen. Bei der Spitalschließung in Bad Säckingen hatte es der Kreis ganz eilig, jetzt muss es auch beim Zentralspital schnelle Fortschritte geben. Zunächst geht es da um die Standortfindung: Gesundheitsminister Manfred Lucha hat ja bei seinem Besuch am Hochrhein schon vorgegeben, wo es hinkommt: in die Mitte zwischen Bad Säckingen und Waldshut.

Dann wird also das Thema Gesundheit auch für das neue Jahr bestimmend sein?

Ja, und ich bin sicher mit mehr Erfolg. Obgleich auch 2017, klammert man das Spital aus, eigentlich ein gutes Jahr war. Neben den bereits zuvor angesprochenen Themen möchte ich auch den positiven Haushaltsabschluss erwähnen, wir haben gut gewirtschaftet und erzielen einen Überschuss von 700.000 Euro. Das Rehaklinikum, das im Sommer Insolvenz angemeldet hat, ist wieder im Plan. Die Belegung hat sich stabilisiert, die Kostenträger machen mit. Ich denke, wir können bei der Gläubigerversammlung im Februar die Insolvenz beenden. Zu diesem Zeitpunkt werden wir auch einen Nachfolger für Geschäftsführer Volker Kull präsentieren. Wir sind in vielversprechenden Verhandlungen kurz vor dem Abschluss.

Was wird neben Campus die Kommunalpolitik der Stadt bestimmen?

Der Wohnbau ist für mich ein Herzensthema. Wir brauchen Wohnungen in allen Preisklassen. Ich werde das Baugebiet „Leimet III“ in diesem Jahr nochmals angehen, da mir bis heute nicht ganz klar ist, weshalb sich der Gemeinderat hier verweigert hat. Handlungsbedarf besteht auch beim Bauprojekt in der Hasenrütte, nachdem Investor Michael Wagner abgesprungen ist. Für weitere Baumöglichkeiten – etwa in Obersäckingen oder in der Gettnau – muss endlich der Flächennutzungsplan geändert werden.

Stichwort Gettnau: Dort soll Gewerbe hin. Gibt es konkrete Anfragen?

Ja, deshalb brennt es mir unter den Nägeln. Wir haben Interessenten. Die drücken aufs Tempo, die Zeit drängt also.

Wie sieht es beim Thema Feuerwehr aus?

Das ursprünglich angedachte zentrale Feuerwehrgerätehaus sollte ja auch in die Gettnau. Die Neueinteilung der Ausrückebereiche zwischen Bad Säckingen und Wallbach ist eine sehr konstruktive Idee der Feuerwehr unter Stadtkommandant Tobias Förster. Diese neue Struktur bringt uns zeitlich näher an die Investitionen. Denn ein neues Feuerwehrhaus für Wallbach und Weststadt ist schneller zu realisieren als eine zentrale Einrichtung. Ich denke, dass wir 2019 eine Planung haben werden. In diesem Jahr müssen wir zunächst begonnene Projekte wie den Turnhallenneubau im Schulzentrum Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule/Werner-Kirchhofer-Realschule und die Mensa der Hans-Thoma-Schule abschließen. Ebenso steht die sukzessive Sanierung von städtischen Gebäuden an. Unter anderem muss das Scheffelgymnasium inklusive Sporthalle saniert werden.

Wir haben jetzt Anfang 2018. Nächstes Jahr sind Bürgermeisterwahlen in Bad Säckingen. Werden Sie sich für eine weitere Amtsperiode zur Wahl stellen?

Falls Sie zum Jahreswechsel 2018/19 wieder ein Interview mit mir machen möchten, dann fragen Sie mich dort nochmal. Dann kann ich ihnen eine definitive Antwort geben.

Fragen: Andreas Gerber