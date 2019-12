von Christiane Pfeifer

Für langjähriges Engagement in der BUND-Ortsgruppe Bad Säckingen wurden von der Vorsitzenden Wioletta Koch bei der Hauptversammlung sechs Mitglieder geehrt. Bernhard Biendl, Franz Stortz, Manfred Trenke, Lüder Rosenhagen, Bernhard Ebner und Karin Lau sind langjährige und aktive Mitglieder.

Lob für ideenreiche Vorsitzende

Viel Lob und Anerkennung gab es auch für die Vorsitzende Wioletta Koch. Franz Stortz: „Ich bin froh, dass der BUND in so guten Händen ist.“ Auch die neuen Ideen, die das Team miteinbringt, begrüßte Stortz: „Ideen wie die Osterei-Aktion wären mir nicht eingefallen. Auch Bernhard Biendl gestand: „Wir wollten die Ämter schon länger in jüngere Hände übergeben und waren froh, als erst Franz Stortz und später Wioletta Koch diese Aufgabe übernommen haben.

Die Ortsgruppe

Zum Einstieg des Abends hatte Koch ein kleines Quiz parat. Die Fragen überraschten auch die Mitglieder. So sollte geschätzt werden wie viele Weihnachtsbäume in deutschen Haushalten stehen, und wie lange man von der Energie der gefällten Bäume die Haushalte versorgen könnte.

Ostereiersuche kommt gut an

Das Jahr 2019 war laut Koch von einer Neuorganisation geprägt. Projekte und Aktionen wie die Ostereiersuche im Badmattenpark wurden gut angenommen und werden auch künftig stattfinden. „Wir stehen deutlich besser da wie im letzten Jahr und haben unser Kapital verdoppelt. Grund dafür ist die Übergabe von Anteilen der Energiegemeinschaft Hochrhein„, erklärte Harald Haueisen. Die Gelder sollen laut Koch für die Aufklärung und für Veranstaltungen für Schüler zum Thema erneuerbare Energien verwendet werden.

Kinder-Ortsgruppe im Blick

Floriane Schmidt möchte im nächsten Jahr eine Kinder-Ortsgruppe gründen. „Aktuell sind wir im Gespräch über einen möglichen Treffpunkt“, sagte sie. In der Stadt soll ein Infostand über die Schottergärten, bienenfreundliche Alternativen und Kompromisse informieren. Auch das Motto für das Erlebnisprogramm steht schon fest: „Wir arbeiten gerade ein Programm für Klimaauswirkungen praktisch vor Ort aus“, erwähnte Koch.

Ideen für die Zukunft

Der Ressourcenverbrauch von digitalen Medien soll in einem Vortrag verdeutlicht werden. „Auch hier braucht es eine Menge Energie, die verloren geht“, betonte Koch. Und Wioletta Koch sprühte nur so vor Ideen, so kann sie sich auch einen Filmeabend im Gloria-Theater vorstellen. Eine mögliche Kooperation mit Schulen für das Projekt erneuerbare Energien wäre im Sinne des BUND-Ortsverbandes. Wioletta Koch beendete die Zusammenkunft mit einem Dankeschön an alle helfenden Hände. Mit der anschließenden gemütlichen Weihnachtsfeier ließen die Mitglieder der BUND-Ortsgruppe den Abend mit ausklingen.