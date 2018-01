Bad Säckingen Automobilclub Bad Säckingen mit positiver Bilanz

Bei der Hauptversammlung konnte der Automobilclub Bad Säckingen einen positiven Rückblick auf das vergangene Jahr werfen; verdiente Mitglieder wurden für ihre Treue geehrt. Einzig der Mangel an Trainingsmöglichkeiten für Jugendliche wurde als Kritikpunkt genannt.

Der Automobilclub Bad Säckingen hat in seiner Hauptversammlung am Samstag im Luttinger Gasthaus Engel eine insgesamt positive Bilanz gezogen. Mit den Veranstaltungen und der Vorstandsarbeit waren die Mitglieder zufrieden, allerdings wurde auch bedauert, dass die Jugend keine Trainingsmöglichkeit hat.

Der Höhepunkt war das im September bei schönstem Wetter ausgetragene Eggberg-Klassik-Rennen. Sportleiter Gerd Maier sprach von einem "Erfolg auf ganzer Linie", zu dem auch die vielen fleißigen Helfer beigetragen hätten. Sowohl die Zahl der Starter als auch die der Zuschauer belegten das große Interesse an dem Rennen. Es habe mehr als 200 Interessenten gegeben, so dass man gezwungen gewesen sei, die Teilnehmerzahl auf 155 zu begrenzen. Er dankte den Helfern, dem Organisationsteam sowie den Sponsoren und der Stadt Bad Säckingen. Im Februar besuchte der Club das Porsche-Museum in Stuttgart, und im Mai reiste er zum Spargelessen nach Heitersheim. Dass sich viele Mitglieder mit dem Automobilsport identifizieren, zeigte sich darin, dass sie als Helfer auch auswärts tätig waren, etwa bei der Oldtimerrallye Paul-Pietsch-Classic in Hinterzarten oder bei der Schauinsland-Klassik beim Schloss Beuggen. Derzeit zählt der Club 90 Mitglieder. Da der Automobilclub nach dem rollierenden System wählt, stand nur die Hälfte des Vorstandes zur Wahl. Sämtliche Amtsinhaber wurden einstimmig und ohne Gegenkandidaten für weitere zwei Jahre bestätigt, im Einzelnen sind dies der stellvertretende Vorsitzende Joachim Stricker, der zweite Sportleiter Achim Meier und der Schriftführer Clemens Krug. Die Kassenprüfung übernehmen Petra Krug und Annalena Maier, und Doris Albiez sowie Annalena Maier werden als Delegierte zu der ADAC-Hauptversammlung reisen.

Ein Vorstand für den Turniersport wird nicht mehr benötigt, denn derartige Veranstaltungen gibt es im Club nicht mehr. Auch benötigt er keinen Jugendvertreter mehr.

Der Vorsitzende Gustav Albiez dankte Dieter Schneider und Alexander Stricker für ihre Leistungen. Karl Wolber vom ADAC Südbaden drückte sein Bedauern darüber aus, dass die Jugend keinen Platz zum Trainieren habe. Der Vorsitzende erwiderte, dass der Club gerne den Parkplatz beim Eggbergbecken zum Training nutzen würde, aber keine Genehmigung bekommen habe. "Wir sind aber auf der Suche nach geeigneten Plätzen", versicherte er.

Schließlich galt es, einige Urkunden und Ehrenabzeichen zu verleihen. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Dieter Seelisch geehrt, und seit 40 Jahren hält Werner Riegler dem Verein die Treue. Seit 25 Jahren dabei sind Daniel Krug, Otto Waßmer, Francesco Nicolosi und Dieter Schneider. Fabio Albiez ist seit 15 Jahren im Verein. Für besondere Verdienste erhielten Alexander und Joachim Stricker die Clubehrennadel in Gold, die Auszeichnung in Silber ging an Annalena Maier, Janine Maier, Tanja Maier und Fabio Albiez.

Automobilclub

Der Automobilclub Bad Säckingen wurde 1962 gegründet und hat derzeit 90 Mitglieder. Der Vorsitzende ist Gustav Albiez. Weitere Infos im Internet: www.ac-bad-saeckingen.de