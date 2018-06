vor 6 Stunden Reinhard Herbrig Bad Säckingen Autofreier Sonntag am 17. Juni: Slowup am Hochrhein

Radler und Skater können sich wieder auf den Slowup freuen. In diesem Jahr wird die Veranstaltung in Münchwilen/Schweiz am 17. Juni um 10 Uhr offiziell eröffnet. Neu finanziert sich der Slowup über den Verkauf von Vignetten, die für fünf Schweizer Franken/Euro an den Vorverkaufsstellen erworben werden können.