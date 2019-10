von sk

Drei Verletzte und Totalschaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen forderte ein schwerer Verkehrsunfall Samstagabend auf der Jurastraße in Bad Säckingen. Wie die Polizei meldet, geriet eine 60-jährige Autofahrerin aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem in südliche Richtung fahrenden VW-Lupo. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch ihr 33-jähriger Beifahrer und der 28-jährige Lupofahrer wurden dabei so schwer verletzt, dass sie in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden mussten.

Die Jurastraße war eine Stunde gesperrt.

Neben einem Notarzt waren drei Rettungsfahrzeuge, sowie die Feuerwehr Bad Säckingen eingesetzt. Diese war mit 25 Kräften der Abteilungen Bad Säckignen und Wallbach im Einsatz. Die Jurastraße war zur Unfallaufnahme und anschließenden Ölbeseitigung für rund eine Stunde gesperrt, so dass sich der Verkehr zum Grenzübergang Säckingen auf die B 34 und die B 518 verlagerte. Die Auswirkungen waren jedoch laut Polizei begrenzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch das Polizeirevier Bad Säckingen aufgenommen.