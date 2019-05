von sk

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 12.30 Uhr in der Wallbacher Straße an der Einmündung zur Straße Im Grütt gekommen, als ein 47 Jahre alter Skoda-Fahrer in die bevorrechtigte Wallbacher Straße einbog und den von links kommenden 39-jährigen Fahrradfahrer übersah. Die beiden Verkehrsteilnehmer stießen zusammen, und der Radler stürzte auf die Straße stürzte. Da er sich eine schwere Schulterverletzung zuzug, brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Das Fahrrad wurde schwer beschädigt, der Skoda nur leicht. Der Gesamtschaden liegt bei rund 700 Euro.