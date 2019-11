von sk

Zur Ausreise in die Schweiz kam am Dienstag gegen 9.50 Uhr ein Autofahrer an den Grenzübergang in Bad Säckingen. Der 46-jährige wurde kontrolliert und gab vor, keine Ausweispapiere dabei zu haben. Als Grenzbeamten die Papiere im Auto fanden, gab der 46-Jährige an, einen Zwillingsbruder zu haben. Er konnte jedoch zweifelsfrei identifiziert werden, so dass zutage kam, dass der Mann überhaupt keinen gültigen Führerschein mehr besaß. Außerdem wurde ein Drogentest gemacht, der einen positiven Befund auf Amphetamin anzeigte. Der Mann musste zur Blutprobe. Da für den Wagen keine Versicherung bestand, wurde das Kennzeichen entstempelt.