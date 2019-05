von sk

Mit seinem Fahrrad befuhr am Dienstag gegen 17 Uhr ein 24 Jahre alter Mann die Waldshuter Straße und überquerte von der Post her kommend in Richtung Bahnhofsplatz die Straße. Dabei fuhr er vor dem Auto eines 34-jährigen vorbei und nahm ihm damit die Vorfahrt. Darüber war der Autofahrer so erbost, dass er vom Fenster des Autos aus, den Fahrradfahrer zur Rede stellen wollte.

Dieser reagierte aber nicht wie gewünscht, woraufhin der Mann sein Auto parkte und auf den Fahrradfahrer losging. Es entstand eine handfeste Auseinandersetzung, auf die eine Polizeistreife, welche sich zufällig in der Nähe befand aufmerksam wurde. Die Beamten gingen dazwischen und trennten die beiden Streithähne. Beide blieben unverletzt.