von sk

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrrad am Donnerstag in Bad Säckingen wurde ein 13-jähriger Junge leicht verletzt. Zum Unfall war es gegen 14.30 Uhr an der B 34/Friedrichstraße gekommen. Ein 63 Jahre alter Smart-Fahrer wollte aus der Schlesier Straße auf die Bundesstraße einfahren und musste dabei einen kombinierten Rad- und Fußweg passieren. Dort kollidierte er mit dem Jungen auf dem Fahrrad, der diesen entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Ein zweiter Fahrradfahrer konnte gerade noch ausweichen. Der Junge erlitt eine leichte Verletzung am Bein. Sowohl der Wagen als auch das Fahrrad wurden geringfügig beschädigt.