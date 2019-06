Ein mit zwei Menschen besetztes Auto ist am Montagnachmittag um kurz nach 16 Uhr auf der Fahrt von Harpolingen in Richtung Obersäckingen aus noch nicht genau geklärten Umständen verunglückt. Es hat sich in überschlagen, blieb auf der Seite liegen, so dass sich die Insassen nicht mehr selbständig aus dem Fahrzeug berfreien konnten.

Da zunächst von zwei eingeklemmten Personen ausgegangen wurde, wurde die Bad Säckinger Feuerwehr in größerem Maßstab alarmiert, wie Stadtkommandant Tobias Förster auf Nachfrage unserer Zeitung darstellte: „Vor Ort erwies sich die ganze Sache dann zum Glück als weniger dramatisch.“

Hauptaufgabe sei es gewesen, die Autoinsassen zu befreien und das Fahrzeug wieder auf die Räder zu stellen sowie die Unfallstelle abzusichern.

Die beiden Unfallopfer wurden vor Ort von zwei Rettungswagen-Besatzungen und einem Notarzt behandelt. Eine Person wurde laut Förster zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.