Bad Säckingen Auto mit falschen Kennzeichen unterwegs

Ein 18-Jähriger Mann hatte an seinem Auto ein verfälschtes WT-Kennzeichen angebracht. Der Mann wurde angezeigt.

Bad Säckingen – Die Polizei in Bad Säckingen hatte schon länger einen Mercedes-Benz im Auge, da nach Hinweisen der Verdacht bestand, dass dieser mit falschen Kennzeichen gefahren werde. Am Mittwoch war der besagte Pkw in der Hildastraße geparkt. Die Überprüfung des Fahrzeuges durch eine Polizeistreife bestätigte nun diesen Verdacht. Am Mercedes-Benz waren verfälschte WT-Kennzeichen angebracht. Die Zulassungsstempel waren eingeklebt. Als Besitzer und wohl auch Nutzer des Autos konnte ein 18 Jahre alter Mann ermittelt werden. Die Kennzeichen wurden abgemacht und einbehalten. Der Mann wird angezeigt.