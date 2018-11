Die Grenzregion am Hochrhein wird zunehmend abgehängt. Dieses Gefühl haben zumindest viele Menschen, die hier leben. Ein aktuelles Beispiel, das dieses Gefühl bestärkt, ist die Verlegung einer wichtigen Ausbildungsstätte der Textilindustrie von Bad Säckingen in den Stuttgarter Speckgürtel. Denn dieser Fall verdeutlicht gleichzeitig die Probleme der Textilindistrie am Hochrhein. Hier drei Beispiele, wo es außerdem klemmt:

Bahn sorgt weiterhin für Ärger

Die Hochrheinbahn ist immer auch Thema, wenn es um den zunehmenden Bedeutungsverlust der Grenzregion geht. Seit Jahren monieren Pendler hier veraltete, überfüllte und unpünktliche Züge. Auch ein Schienengipfel im Sommer, bei dem vor allem die maroden Triebwagen VT 612 in der Kritik standen, brachte bislang nicht die erwünschten Verbesserungen, klagen Bahnfahrer. Die Politik hat das mittlerweile zumindest erkannt. Sie möchte die Hochrheinstrecke bis 2025 elekrifizieren und dadurch auch die Triebwagen modernisieren.

Schnellstraße kommt nicht voran

Die Autobahn 98 ist ein weiterer Kritikpunkt, wenn es um die Infrastruktur der Region geht. Seit nunmehr 40 Jahren existieren hier Versprechen und Pläne, die eine bessere Verkehrsanbindung entlang des Hochrheins gewährleisten sollen. Umgesetzt wurden bislang nur einige wenige Teilabschnitte. Die Folge: ständiger Stau in den Dörfern und Städten. Denn die Straßen sind durch die vielen Autos massiv überlastet. Für viele Bürger schier unzumutbare Verhältnisse.

Internet-Ausbau nur auf eigene Kosten

Eine gute Breitband-Versorgung ist in Gegenden mit geringer Siedlungsdichte für Telekommunikationsunternehmen häufig nicht lukrativ genug. Deshalb sind der Landkreis Waldshut und die 32 Gemeinden selbst tätig geworden. Der Kreis baut ein großes Backbone-Netz, von dem auf Kosten der Gemeinden die Ortsnetze abzweigen.

Das Ganze wird aus Förderprogrammen von Land und Bund massiv bezuschusst, die Bürger müssen jeweils die Kosten für die Anschlüsse ihrer Häuser selbst berappen. Insgesamt stehen Kosten von 300 Millionen Euro im Raum, in etwa zehn Jahren soll das Projekt abgeschlossen sein. (msb/lre)

