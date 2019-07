von dai

Iris Liebwein und Claudia Oberle eröffneten am Sonntag ihre Ausstellung „Bunte Welt in Acryl„ im Haus Fischerzunft. Mit mehr als 50 Bildern hüllen die Künstlerinnen das Haus Fischerzunft in eine farbenfrohe Pracht. In einem Raum mit Jimi Hendrix, Captain Jack Sparrow und David Garrett. Die Künstlerinnen Iris Liebwein aus Murg und Claudia Oberle aus Laufenburg erschaffen ausdrucksstarke Portraitmalereien in 3D-Optik.

„Die ausgestellten Stücke sind sehr farbenfroh und ausdrucksvoll“, so Diana Awender vom Haus Fischerzunft. Beide Künstlerinnen haben bereits an mehreren Gruppenausstellungen teilgenommen. Bisher gab es aber noch keine Gelegenheit, ihre Malereien gemeinsam auszustellen. Sehr kurzfristig sei diese Ausstellung zustande gekommen, so Iris Liebwein. „Eine Ausstellerin habe abgesagt und dann wurden wir gefragt. Es war alles sehr aufregend.“

„Wir harmonieren sehr gut und ergänzen uns“, betonte Liebwein. Dies wird auch in den Werken beider Künstlerinnen widergespiegelt. Die ausgestellten Stücke sind laut Diana Awender „von der Art her ähnlich und doch sehr unterschiedlich und facettenreich“. Iris Liebweins Leidenschaft für die Malerei begann zunächst mit kleinen und abstrakten Figuren. „Mit den Jahren wurden diese immer ausdrucksstarker“, erklärt Awender.

Claudia Oberle fand den Weg zur Malerei 2007 nach einer Verletzung der Hand. „Um die Feinmotorik meiner Hand wiederzuerlangen, suchte ich eine neue Herausforderung. So begann ich zu malen“. Neben den Acrylmalereien finde man auch experimentellere Bilder mit Strukturpaste, Blattgold, aber auch aufgesetzter Spitze und Seide, so Awender. Man könne in die Tiefen der Farbe Blau abdriften, sich aber auch an den neuinterpretierten Tiermotiven beider Künstlerinnen erfreuen – wie dem „roten Elefanten“ oder der „blauen Kuh“.

Die Ausstellung ist vom 7. Juni bis zum 25. August jeweils sonntags von 11 bis 17 Uhr im Haus Fischerzunft geöffnet.