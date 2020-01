von Jürgen Scharf

Das war wirklich Weltklasse: Andrew Tyson ist ein Ausnahmepianist und sein neuerliches Programm bei den Säckinger Kammermusik-Abenden unter dem Nenner „Variationen von der Barockzeit bis ins 20. Jahrhundert“ war klug überlegt. Der Flügel auf dem Podium stand leicht schräg, was der anwesenden Delegation der Musikschule einen besseren Blick auf die Tasten und Finger des Pianisten ermöglichen sollte – eigentlich eine gute Position, die man beibehalten könnte.

Energiegeladen und brillant

Geklungen hat der Steinway mit weit aufgeklapptem Deckel allerdings nicht leise, wie schon einmal bei Tyson, sondern laut und etwas grell im Diskant. Der 33-Jährige spielte aber auch mit einem besonderen Aplomb, energiegeladen, brillant und ohne Jetlag, wenn man bedenkt, dass er am Mittag mit dem Flugzeug aus Amerika angekommen war und am Abend gleich in Bad Säckingen sein Auftaktkonzert einer kleinen Deutschland-Schweiz-Tournee gab.

Virtuose Klavierkunst

Tyson ist ein Pianist der ersten Perfektionsklasse. Was soll man mehr bestaunen an ihm, die technische Überlegenheit, die absolut sichere Klavierbeherrschung, die klare Zeichnung oder den höchst differenzierten Anschlag? Charmant, dass er auch Cécile Chaminade, die französische Meisterin der Kleinform, mit zwei reizenden Klavierstücken berücksichtigte und seine virtuose Klavierkunst in den Dienst von Rachmaninow stellt, der drei Stücke aus der Violinpartita Nr. 3 E-Dur von Bach transkribiert hat.

Den „barocken“ Anfang mit Rameaus „Gavotte variée“ artikuliert Tyson trocken mit gestochenen Trillern, bei Rachmaninow reißt er die Zuhörer durch einen stählern akzentuierten Anschlag mit. César Francks viel zu selten gespieltes Klavierwerk „Prélude, Choral et Fugue“ rückt er in die Nähe von Liszt, wobei er aber die Gedankengänge Francks klar und sinnfällig herausarbeitet. Mit geradezu dramatischer Sogkraft und Ekstase geht Tyson bei der kontrapunktischen, teuflisch schwierigen „Fuge“ bis an die Grenze, spielt die ausladenden Arpeggien wunderbar deutlich und greift – spannend zu sehen – treffsicher mit der linken Hand über die rechte, um die Kirchenglocken-Töne anzuschlagen.

„Sinfonische Etüden“ von Schumann als Höhepunkt

Höhepunkt waren die „Sinfonischen Etüden“ von Schumann in einer erweiterten Version mit posthumen Variationen, einschließlich den Etüden III und IX, die enorme technische Schwierigkeiten vorweisen. Bei Schumann wächst Tyson fast über sich hinaus. War er schon bei Rachmaninow vollgriffig zu Gange und bei Franck mit großer Klarheit, so ist hier eine Kombination zwischen Kraft, Passion und ordnender Hand zu spüren, die die einzelnen Charaktervariationen zyklisch zu einer großformalen Anlage verbindet. Das war wie aus einem Guss und in einem Zug gespielt, von großer Klangwirkung im glanzvollen Finalsatz.

Zur Person Andrew Tyson, geboren 1986, studierte am Curtis Institute of Music, sein Solistendiplom erhielt er an der Juilliard School. Tyson gewann schon viele Preise. Seinen Karrieredurchbruch erzielte er 2015 beim Concours Géza Anda in Zürich, wo er den ersten Preis, den Mozart-Preis und den Publikumspreis holte.

Eine prächtige Interpretation, allerdings mehr in der Welt des leidenschaftlichen, stürmisch-kämpferischen Florestan angesiedelt als in der lyrisch-verträumten, kontemplativen Eusebius-Welt. Noch einmal Schumann als Zugabe. Wieder ein grandioser Triumph für Tyson und seine Super-Pianistik in Bad Säckingen.