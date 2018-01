Aushängeschild für die Stadt: 13. Schmidts Markt eröffnet auf dem Brennet-Areal in Bad Säckingen

Der 13. Schmidts Markt eröffnet nach rund einem Jahr Bauzeit auf dem Brennet-Areal seine Pforten. Rund 130 Mitarbeiter sind im neuen Markt beschäftigt. "Der Markt ist ein Aushängeschild für die Stadt", sagt Bürgermeister Alexander Guhl bei der Eröffnung.

Zehn Jahre Tauziehen, zehn Jahre zwischen Hoffen und Bangen fanden am gestrigen Mittwoch ihr gutes Ende. Im südlichen Abschnitt des lange umstrittenen Brennet-Areals in Bad Säckingen wurde der größte und letzte der drei Märkte, der Edeka Schmidts Markt, nach rund einem Jahr Bauzeit eröffnet. Die reinen Daten: Eine Gesamtverkaufsfläche von 3000 Quadratmetern mit 35 000 Produkten, der Gastrobereich auf 650 Quadratmetern. Das Gebäude, erstellt aus Fertigteilen, mit einem Volumen von rund 70 000 Kubikmetern (entspricht 88 Wohnhäusern), gewährt mit großen Glasfronten Einblicke von außen. Die Stahlträger des Gebäudes mit Backsteinfassung umspannen über 30 Meter. Die Außenanlage mit 16 000 Quadratmetern bietet 465 Stellplätze.

Im Beisein von Vertretern aus Politik und Wirtschaft wurde der 13. Markt der Unternehmerfamilie Schmidt am Dienstagabend offiziell eröffnet. Rund 130 Mitarbeiter sind im Schmidts Markt des Brennet Parks beschäftigt, rund 100 Arbeitsplätze darunter, wurden neu geschaffen. Im Januar vor einem Jahr fiel der Startschuss für den Bau der drei Märkte Edeka, Aldi und Lidl auf dem südlichen Teil des Brennet-Areals, Bauträger waren Edeka und die Schmidts Märkte. Die Discounter Aldi und Lidl eröffneten im November 2017 als erste ihre Filialen auf dem Brennet-Areal, im Dezember folgte das Zoo-Fachgeschäft.

"Zehn Jahre Planungs-und Umsetzungszeit – Wir hatten Zeit genug, etwas Gescheites zu machen", scherzte Michael Schmidt, Chef der Schmidts Märkte in seiner Laudatio, sich dessen wohl bewusst, dass der neue Einkaufsmarkt für Wow-Effekte sorgte. Bei der Innenausstattung des Gebäudes sei darauf geachtet worden, "die Architektur von Innen und Außen in Einklang zu bringen, dass ein Markthallencharakter entsteht", so Schmidt. Das Konzept des Marktes: Regionalität und Bodenständigkeit gepaart mit Frische anstatt Serienproduktion. Viele hatten zum Gelingen des umstrittenen Projektes beigetragen, denen Schmidts Dank gehörte, Architekt sowie Handwerkern, von denen teilweise 500 gleichzeitig tätig waren. "Bad Säckingen hat jetzt einen Münsterturm und einen Käseturm", scherzte Bürgermeister Alexander Guhl mit Blick auf das Herzstück des Einkaufsmarktes."Ich bin sprachlos. Der Markt ist ein Aushängeschild für die Stadt." Für Rainer Huber, Vorstandsvorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung Edeka Südwest, ist der Markt "ein Projekt der Superlative."

Bereits 2007 hatte das Familienunternehmen Schmidts Märkte Interesse daran bekundet, auf dem Areal einen Einkaufsmarkt zu errichten. Ein jahrelanges Tauziehen folgte, Streit um Zuschüsse, zahlreiche Planungen und Umplanungen, Spannungen zwischen Stadt, Grundstückseigner und Investor prägte die Jahre. Im Jahr 2016 endlich erfolgte die Zustimmung des Gemeinderates zum Bebauungsplan des Wohn- und Gewerbeparks. Noch nicht ausgestanden hingegen ist der Rechtsstreit mit dem Rewe-Konzern. Der klagt gegen die Baugenehmigung der drei Märkte. Letzten Sommer hatte das Verwaltungsgericht Freiburg einen Widerspruch zurückgewiesen. Dagegen hatte Rewe Rechtsmittel eingelegt und klagt nun vor dem Mannheimer Verwaltungsgerichtshof. Die Sache ist noch nicht entschieden.

Offen ist auch noch die Bebauung des nördlichen Teils des Brennet-Areals. Über die konkrete Gestaltung sind die Brennet AG mit Stephan Denk und die Stadt Bad Säckingen weiter in Gesprächen. Grundsätzlich bleibt es bei der Wohn-, Geschäfts- und Dienstleistungsnutzung, so wie es im Bebauungsplan festgelegt wurde.

Klar scheint jedoch mittlerweile, dass das befürchtete Verkehrschaos nicht eintritt. Bei der Eröffnung des Edeka-Marktes waren annähernd alle Markt-Parkplätze besetzt, ohne dass dadurch die Straßen für zu- und abfließenden Verkehr überfordert gewesen wären.

Von der Textilfabrik zum Brennet-Park