von Brigitte Chymo

Kräftige und fröhliche Farben ziehen in das Haus Fischerzunft in der Bad Säckinger Fischergasse ein: Iris Liebwein aus Murg und Claudia Oberle aus Laufenburg zeigen ab dem kommenden Sonntag, 7. Juli, in einer Ausstellung ihre „Bunte Welt in Acryl“.

Bad Säckingen Hippies zwischen Rock und Protest sowie legendäre Musikstars zeigt die aktuelle Ausstellung „50 Jahre Woodstock“ in der Villa Berberich in Bad Säckingen Das könnte Sie auch interessieren

Die beiden Autodidaktinnen zeigen rund 50 großformatige Bilder in Acryl-Mischtechnik. Sand, Struktur und andere Materialien überzeugen dabei in abstrakten, farbenfrohen Malereien. Ihre Themen sind Menschen und Tiere. Dabei sind die beiden Künstlerinnen in Form und Farbe immer experimentierfreudig. So entstehen Werke wie der „Rote Elefant“ und die „Blaue Kuh“.

Bad Säckingen Ausstellung: Inspiriert durch Wanderungen Das könnte Sie auch interessieren

Für die beiden Künstlerinnen ist es die erste gemeinsame Ausstellung, in der nur ihre Werke zu sehen sind. 2013 hatten Liebwein und Oberle bereits an einer Gruppenausstellung im Haus Fischerzunft teilgenommen. Dass ihre Werke gut miteinander harmonieren ist kein Zufall. „Wir sind auf einer Wellenlänge“, erzählt Iris Liebwein. Gemeinsam besuchten die Künstlerinnen Workshops bei Werner Bösch am Bodensee. Die dort entstandenen Bilder sind in der Ausstellung zu sehen.

Bad Säckingen Bilder aus dem prallen Leben im Haus Fischerhaus Das könnte Sie auch interessieren

Iris Liebwein kam, obwohl durch den Vater vorbelastet, erst nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben 2010 zur Malerei: „Ich habe eine neue Lebensaufgabe gesucht.“ Liebwein malte zunächst abstrakt und kam dann durch Claudia Oberle auch zur Porträtmalerei. Bei Claudia Oberle fing alles mit einem schweren, rechtsseitigen Handgelenksbruch an. Um die Feinmotorik der Hand wieder zu verbessern, trainierte sie mit Pinsel und Farbe und hatte soviel Freude an der Malerei, dass diese heute ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist.

Bad Säckingen Geschichten von Flüchtlingen und Vertriebenen zeigt die Ausstellung „Fremdlinge – Flüchtlinge und Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg in Säckingen“ im Haus Fischerzunft Das könnte Sie auch interessieren

Beide Künstlerinnen zeigten ihre Bilder bereits im In- und Ausland. Vernissage der „Bunten Welt in Acryl“ ist am Sonntag, 7. Juli, um 11 Uhr im Haus Fischerzunft. Die Laudatio hält Diana Anwender, für die musikalische Umrahmung sorgen Nadja Riedl und Katharina Meck.

Die Ausstellung ist bis 25. August immer sonntags von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Eine der Künstlerinnen ist während der Öffnungszeiten anwesend.